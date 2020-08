AMLO señaló que se investigará caso Mara Lezama

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró durante su conferencia mañanera desde Querétaro que se investigará lo relacionado a las propiedades millonarias de la alcaldesa de Cancún, Quintana Roo, Mara Lezama, así como la denuncia en contra de Lezama por enriquecimiento ilícito.

Un periodista le cuestionó a López Obrador “hay un expediente en la SEIDO, que tiene que ver con una alcaldesa de Quintana Roo, me refiero a Mara Lezama, ella de pronto creó una empresa con su esposo, su hermano, sus hijos y de la noche a la mañana, en menos de dos años, 70 millones de pesos desembolsó para comprar propiedades. Esta es información que ya tiene la SEIDO. Ella siempre se ha manifestado que es su amiga, usted ha dicho que es buena persona, pero, ¿tiene que dar la cara, tiene que responder, no va a dejar pasar nada en cuanto a corrupción Presidente?"

Al respecto, Obrador dijo que no habrá impunidad y que se investigará a fondo.

"Que se investigue, se aclare y que no haya corrupción y que no haya impunidad, esa es mi postura y he dicho y repito que no establezco relaciones de complicidad con nadie y que si una gente cercana, un amigo, inclusive un familiar, comete un delito debe ser castigado”, emitió el mandatario

La UIF recibió dos denuncias contra Lezama Espinosa por presunto enriquecimiento ilícito y ambas ya fueron turnadas al área correspondiente para darle seguimiento, como lo demuestra el oficio número 110/F/B/4145/2020 con fecha 14 de agosto del año en curso.

“La Directora General adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la encomienda contenida en el oficio No. 019-UIF-2019; en atención a su escrito por medio del cual hace del conocimiento a esta Autoridad de hechos los cuales pudieran ser constitutivos de algún delito relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita presentado el 02 de Julio de 2020 en la oficialía de partes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, detalla el documento.

“Al respecto me permito informar que conforme a las facultades conferidas a esta Unidad Administrativa, los datos proporcionados fueron turnados al área correspondiente y los mismos serán considerados como antecedentes para esta dependencia federal”, refiere el documento oficial por parte de la UIF dirigido a Opus Magnum de México.