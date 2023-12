Analiza Iván Gurrola ir al Senado o San Lázaro

DURANGO.- El morenista Iván Gurrola, expresidente del Poder Legislativo en Durango, aseguró que competirá por la candidatura del distrito primero federal, dentro de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", conformada por Morena, Partido del Trabajo, y el Partido Verde Ecologista de México.



"Tengo la intención de participar representando a mi partido, Morena y la coalición, por el primer distrito federal en Durango, ya que durante muchos años, me he preparado a través de diversos cargos que la sociedad me ha permitido encabezar dando muy buenos resultados, y hoy me siento listo para volver representar a Durango pero desde el Congreso de la Unión, para ser un legislador de resultados en los hechos y no en la palabra”, manifestó.



Gurrola Vega señaló que agradece la confianza que le han brindado en el partido, tanto que lo colocaban para ir al Senado. Sin embargo, al ser cuestionado al respecto, mencionó que su intención no es el Senado, sino el distrito primero federal, por lo que espera que esos resultados le permitan alcanzar dicha candidatura.



“Desde el Congreso de la Unión estaré respaldando a nuestra próxima presidente de México, Claudia Sheinbaum, quien ha demostrado a lo largo de su vida ser una mujer honesta y humanista, que tiene una visión clara de lo que es gobernar, pues ha dado resultados positivos en la Ciudad de México, y seguro lo hará en todo el país, con el respaldo de los mexicanos”, subrayó.



El expresidente del Poder Legislativo en la entidad, resaltó su compromiso por continuar sirviendo a los duranguenses ahora desde San Lázaro, donde buscará más recursos, obras y acciones que beneficien directamente a los 39 municipios, tal y como lo hizo desde el Congreso local donde se impulsaron grandes reformas en temas de salud, seguridad, infraestructura, transparencia, economía, entre otros.