Anuncia Adán Augusto López incremento salarial a policías en Tlaxcala

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció durante la inauguración del C5i en Tlaxcala que se incrementarán los salarios de los policías en la entidad.

“El presidente me dijo: dile a la gobernadora que el Gobierno Federal no la va a dejar nunca sola. Y como ya sé que el salario mínimo de los policías no es el mejor, pues busca, a través de la Secretaría de Gobernación qué nos ayuden en la instrumentación, y por lo menos el próximo mes sea de 13 mil 600 pesos mensuales", aseveró.

En este sentido, durante el evento, en el que estuvo acompañado de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, informó que los salarios pasarán de 11 mil a 13,600 pesos a partir del 15 de junio.

El secretario de Gobernación destacó que Tlaxcala y Yucatán están considerados hoy como los estados más seguros del país, en primer y segundo lugar respectivamente, pero que los salarios de su policía están rezagados respecto de otras entidades federativas.

Por otro lado, respecto al C5i, cuya puesta en marcha tuvo una inversión cercana a los 300 millones de pesos, indicó que Tlaxcala es el primer estado en el cual se pone en funcionamiento un sistema de monitoreo para ayudar y prevenir que haya escenarios de violencia en contra de las mujeres.

Se trata de mil 700 cámaras de videovigilancia interconectadas en toda la región, en una primera etapa, e inicia ya la segunda etapa, que es la incorporación de todos los 60 municipios de Tlaxcala, antes de que termine el próximo año. Al término de este año habrá conectadas un promedio de 800 cámaras, de los primeros 10 municipios del estado, y el año próximo, el 2024, ya estará totalmente conectado el territorio estatal.

Dijo que las operadoras de este C5i están capacitadas para brindar atención psicológica e incluso atención bilingüe. Este centro coordinará las acciones de seguridad pública estatal y municipal, además de contar con la participación de organizaciones como protección civil y Cruz Roja.

Acompañado por los gobernadores de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros y de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el encargado de la política interna detalló que los recursos serán transferidos de dos áreas de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas y el gobierno del estado.