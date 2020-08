Asociación de Permisionarios del Metro: 'Contamos con permisos vigentes'

La Asociación de Permisionarios del STC, A.C dio a conocer que cuentan con permisos vigentes otorgados por las autoridades del Sistema de Transportes Colectivo Metro, mismos que en su mayoría vencen hasta 2021 y 2022.

Dicha Asociación señaló que a principios de mes, sin notificación previa, servidores públicos del Sistema de Transporte Colectivo iniciaron operativos a mitad de la noche para despojar a los locatarios de los espacios que fueron otorgados previamente mediante los Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR’s).

"A partir del cuatro de agosto sin notifación previa, servidores públicos del Sistema de Transporte iniciaron operativos a mitad de la noche para despojarnos de los módulos ubicados en los espacios que nos fueron otorgados mediante PATR´s de manera legal por la autoridad, sin a la fecha darnos razón de lo sucedido. Retiraron 165 módulos comerciales que no corresponden a un solo Permiso o a una Asociación sino de permisionarios legalmente establecidos y que cumplen con sus obligaciones como tales. En caso contrario no habría sido necesario realizar la actividad de despojo a mitad de la noche y sin previa notificación a los permisionarios.

"Cada permisionario ha intentado de forma particular y no solo como Asociación obtener respuesta por parte de la Subgerencia de Administración de Permisos Administrativos del Metro sobre el comunicado que ellos publicaron el día de ayer, sin que ninguno de nosotros haya tenido éxito pues no contestan, no toman la llamada y en el mejor de los casos solo nos piden que dejemos nuestros datos y que se comunicarán pero hasta este momento no se nos ha otorgado audiencia a pesar de ser varios los que la solicitamos”, señalaron.

La Asociación de Permisionarios del STC, A.C., como consta en el Acta Constitutiva correspondiente, se conformó desde el año 2016 por un grupo de empresarios que teniendo un objetivo en común que son los locales y espacios comerciales que les fueron otorgados por medio de PATR´s y contratos, buscaban un canal de comunicación directo entre las autoridades del Organismo y los permisionarios y locatarios. Desde la fundación de la Asociación cada cambio de servidor público nos hemos presentado y se ha hecho del conocimiento la existencia de esta, poniéndonos a la disposición para tratar y resolver cualquier tema e instrucción que nos sea dada por la autoridad.

Señalaron que solicitaron una mesa de diálogo con la Dra. Claudia Sheinbaum en donde mostrarán toda la documentación con la que cuentan, pues afirman que "los servidores públicos del Metro únicamente han soltado una campaña de desprestigio e intimidación hacia los permisionarios quienes lo único que hicieron fue denunciar los actos ilegales y despojos de los que han sido víctimas por parte del STC y ahora en represalia pretenden revocarles todos los locales y espacios con los que cuentan mediante permisos".