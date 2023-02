Babo: Crean piñata del líder del Cartel de Santa, con todo y ‘perlas’

Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo de Cartel de Santa, causó revuelo en las redes sociales a mediados de enero, despues de que se filtró el video explícito del tema 'Piensa en Mí'.

Dicho video tiene dos versiones, la que fue subida a YouTube y la que se compartió en la de OnlyFans, donde el rapero sale con mujeres desnudas y deja al descubierto su miembro viril.

Babo es partidario de la plataforma de contenido para adultos, donde ya ha señalado que es un espacio “donde uno puede hacer y decir lo que se le hinchen los hue...”.

Ahora, la Piñatería Ramírez se dio a la tarea de realizar una piñata en dónde recuerdan al líder del grupo de rap con el "miembro viril emperlado", situación que algunos usuarios señalaron.

Este fue el pícaro mensaje que publicó la Piñatería: "Para todas aquellas que no tienen llenadera, su mejor regalo de San Valentín. (Esta piñata no incluye la vaselina). Los que no llenamos ni el condón, no se aguiten".

