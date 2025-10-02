Beca Rita Cetina 2025: Última oportunidad para registrar a estudiantes de secundaria

La Beca Rita Cetina 2025 es un apoyo económico dirigido a estudiantes de secundaria pública en México. Inicialmente, el periodo de registro concluía el 30 de septiembre; sin embargo, debido a la alta demanda y a dificultades técnicas reportadas por algunos usuarios, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha decidido ampliar el plazo hasta el domingo 5 de octubre de 2025.
¿Qué ofrece la beca?
Cada familia beneficiaria recibirá un apoyo económico de $1,900 pesos bimestrales. Además, se otorgarán $700 pesos adicionales por cada estudiante adicional inscrito en una secundaria pública. Este apoyo busca fomentar la permanencia escolar y reducir la deserción educativa.
Requisitos y documentos necesarios
Para completar el registro en línea, es necesario contar con los siguientes documentos digitalizados en formato PDF, JPG o PNG:
Para el padre, madre o tutor:
CURP
Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)
Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
Número de celular
Correo electrónico activo
Para el estudiante:
CURP
Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela
Una vez reunidos los documentos, ingresa al portal oficial: www.becaritacetina.gob.mx y sigue las instrucciones para completar el registro.
¿Qué hacer ahora?
Si aún no has realizado el registro, te recomendamos hacerlo antes del 5 de octubre para asegurar que tu hijo o hija reciba el apoyo correspondiente. Recuerda que este beneficio es una herramienta clave para garantizar la continuidad educativa y apoyar a las familias en la educación de sus hijos.