Beca Rita Cetina 2025: Última oportunidad para registrar a estudiantes de secundaria

La Beca Rita Cetina 2025 es un apoyo económico dirigido a estudiantes de secundaria pública en México. Inicialmente, el periodo de registro concluía el 30 de septiembre; sin embargo, debido a la alta demanda y a dificultades técnicas reportadas por algunos usuarios, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha decidido ampliar el plazo hasta el domingo 5 de octubre de 2025.

La Beca Rita Cetina busca apoyar a niños y jóvenes para que sigan sus estudios/Secretaría del Bienestar

¿Qué ofrece la beca?

Cada familia beneficiaria recibirá un apoyo económico de $1,900 pesos bimestrales. Además, se otorgarán $700 pesos adicionales por cada estudiante adicional inscrito en una secundaria pública. Este apoyo busca fomentar la permanencia escolar y reducir la deserción educativa.

El apoyo bimestral es de 1,900 pesos y 700 pesos por estudiante extra en cada familia/Programas para el Bienestar<br>

Requisitos y documentos necesarios

Para completar el registro en línea, es necesario contar con los siguientes documentos digitalizados en formato PDF, JPG o PNG:

Para el padre, madre o tutor: CURP Identificación oficial vigente (INE o pasaporte) Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) Número de celular Correo electrónico activo

Para el estudiante: CURP Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela



Una vez reunidos los documentos, ingresa al portal oficial: www.becaritacetina.gob.mx y sigue las instrucciones para completar el registro.

El nombre de la Beca es por la destacada maestra, escritora y feminista Rita Cetina Gutiérrez/Programas para el Bienestar

¿Qué hacer ahora?

Si aún no has realizado el registro, te recomendamos hacerlo antes del 5 de octubre para asegurar que tu hijo o hija reciba el apoyo correspondiente. Recuerda que este beneficio es una herramienta clave para garantizar la continuidad educativa y apoyar a las familias en la educación de sus hijos.