Billie Eilish dice que le gusta autocomplacer a su cuerpo: “Ha sido de gran ayuda para amarme y aceptarme”

Billie Eilish sorprendió a sus seguidores durante una entrevista que le hizo la revista Rolling Stone, donde habló abiertamente sobre su sexualidad y la atracción que siente por las mujeres.

Al ser cuestionada sobre su próximo disco ‘Hit Me Hard and Soft’ y en especial sobre la canción ‘Lunch’, la cantante, de 22 años, dijo que el tema fue hecho para la persona que le hizo descubrir su amor por las personas de su mismo sexo.

“Podría comerme a esa chica en el almuerzo. Sí, ella baila en mi lengua. Sabe como si ella pudiera ser la indicada. Y nunca puedo tener suficiente, Podría comprarle tantas cosas. Es un antojo, no un enamoramiento. He estado enamorada de las chicas toda mi vida, pero simplemente no entendía, hasta que el año pasado me di cuenta de que quería mi cara en una vagina”, detalló.

Billie Eilish habla de su sexualidad

Al estar tocando temas de sexualidad, la compositora reveló algunas intimidades como masturbarse frente a un espejo para poder conocerse más a fondo y, de paso, empoderarse.

“En parte porque es caliente (verse al espejo), pero también me hace tener una conexión tan cruda y profunda conmigo misma y con mi cuerpo, y tener un amor propio por mi cuerpo que nunca antes había tenido. Debo decir que mirarse en el espejo y pensar: ‘Me veo muy bien ahora mismo’ es muy útil... He aprendido que mirarme y observarme sentir placer ha sido de gran ayuda para amarme y aceptarme, y sentirme empoderada y cómoda”, expuso.

Por último, Billie Eilish recomendó a la gente autocomplacerse para conocer su cuerpo pues ella por mucho tiempo sufrió de dismorfia y problemas de cuerpo y que “debería tener un doctorado en masturbación”.

