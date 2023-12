Britney Spears crítica a Justin Timberlake, por sus habilidades con el balencesto

Durante tres años formaron la pareja del momento, pero después de su ruptura hace 20 años, Britney Spears y Justin Timberlake no volvieron a dirigirse la palabra, aunque sí a lanzar mensajes que se interpretaron como una clara referencia al otro y a la relación que ambos mantuvieron, principalmente por parte de él.

Ahora, y después de haber guardado silencio al respecto durante tanto tiempo, Spears, libre desde hace unos meses de la tutela legal de su padre, ha decidido pronunciarse, aunque de manera fugaz.

La cantante Britney Spears está disparando contra Justin Timberlake y lo que ella considera su falta de habilidades en el baloncesto, afirmando que era un mal perdedor cuando ella lo derribaba en la cancha.

La estrella del pop usó su Instagram el viernes para molestar un poco al cantante de "Suit & Tie". Sin dar nombres, dijo: "Nunca mencioné cómo le gané en el baloncesto y él lloraba... sin faltar el respeto"

La frase de Britney no es una coincidencia. Como recordarán, Justin abordó la controversia que lo rodea a partir del libro de memorias de Britney, "The Woman In Me", durante su actuación en Las Vegas el miércoles por la noche.

Justo antes de cantar "Cry Me a River" Justin miró a la multitud y dijo: "Sin faltar el respeto", y la canción había sido criticada por Britney por estar relacionada a su fallida relación. Se piensa que Justin la escribió después de descubrir que Britney lo engañaba.

Así que sí, Brit hablando de Justin llorando después de perder un juego, dos días después de que él interpretara "Cry Me a River". El enigma está prácticamente escrito en la pared.

Por cierto, Britney estaba en el equipo de baloncesto cuando iba a la escuela y ha demostrado sus habilidades antes, por lo que es posible que Justin haya perdido contra ella durante su tiempo en las canchas.