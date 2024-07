Cadete de la Marina muere al no abrir su paracaídas

Lo que parecía una práctica más terminó en tragedia para un cadete de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), pues después de lanzarse desde un helicóptero su paracaídas no abrió, muriendo casi al instante al caer al vacío e impactarse contra el suelo.

El trágico momento quedó grabado en video, mismo que en redes sociales ya se ha hecho viral y en el que se puede observar que un total de siete marinos se lanzaron desde la aeronave, para luego cada uno ir abriendo sus paracaídas, sin embargo, hubo uno que no lo hizo, por lo que cayó a toda velocidad y sin protección.

“Hey, médico, médico, uno se fue libre, ¡rápido!”, se escucha decir a la persona que graba el video, para luego caminar varios metros hasta llegar al lugar en donde el cadete cayó, justo en un charco de logo, sin embargo, cuando le quitan de encima la tela del paracaídas el joven ya está sin vida, con el cuerpo inerte y los ojos abiertos, pero sin parpadear.

En el mismo video del trágico momento, se puede ver una esquela que revela la identidad del fallecido, tratándose del Cadete Velázquez.

“Niño alas de acero tus tíos de bandera de guerra de la Heroica Escuela Naval Militar estamos tristes por tu partida”, se lee en la publicación.

Hasta el momento la SEMAR no ha dado información al respecto, por lo que no se sabe con exactitud cuándo y dónde sucedió este accidente y tampoco las causas por las que el paracaídas del marino no abrió, quedando en el aire las posibilidades de que el paracaídas no haya servido y tampoco fuera verificado previamente, o simplemente que el cadete tuvo dificultades para activarlo en el momento debido.

