Candidata de MC denunció a Morán por violencia política

Bianca Velasco, candidata a diputada local del distrito 06 por Movimiento Ciudadano, denunció por violencia política a Leoncio Alfonso Moran Sánchez, candidato de su propio partido a gobernador de Colima.

“El pasado miércoles 19 de mayo acudí al Instituto Electoral de Colima a presentar una denuncia para iniciar un proceso sancionador en contra de Leoncio Alfonso Moran Sánchez, por violencia política en razón de género, por el uso indebido de recursos públicos con fines electorales y en consecuencia para resultar inelegible a la candidatura a la gubernatura de Colima”, dijo en conferencia, donde estuvo estuvo acompañada por representantes de diferentes partidos, entre ellas Citlalli Hernández, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

En su denuncia, dijo que se utilizó la fuerza pública de manera ilegal para desalojarla de su oficina y que los hechos fueron ejecutados por la entonces Oficial Mayor del Ayuntamiento, María del Carmen Sánchez, la vocera de MC Magdalena Ureña, regidora del municipio de Colima, y otros funcionarios, que actuaron a nombre del candidato de MC, Morán.

Durante la conferencia presentó un video de conversaciones con Locho Morán, ya como candidato y presidente municipal con licencia, en las que le exige dejar el cargo.

“No hay otra opción. La única opción (…) es que no seas candidata… Te estoy diciendo que así es y así es.” En otra parte del video se escucha a la funcionaria, Magdalena Ureña, exigiendo que firme la licencia a su cargo: “A mí lo que me pide Locho es porque también te estoy compartiendo el hecho de que tu tenías que renunciar porque él ya habia asumido un compromiso con alguien más”, le dice.

Velasco señaló que en los videos Locho, presidente municipal con licencia, sigue tomando decisiones dentro del ayuntamiento y maneja las candidaturas de MC a su antojo, incluso, aseguró la candidata que puede disponer de la policía municipal, pues en el desalojo de la entonces directora de los jóvenes, se puede observar la presencia policíaca para cumplir ese acto.

“Me siento amenazada, me siento vulnerada. Sí me siento preocupada por lo que pueda pasar en estos días y cuál vaya a ser su reacción, pues a demás, él ha demostrado ser una persona muy impulsiva y creo que seguramente no le va caer en gracia.” Por lo que pidió protección de la autoridad ante el riesgo que implica la presentación de esta denuncia”, expuso.

Por su parte, Citlalli Hernández, de Morena mostró su solidaridad con la candidatao de MC. "A pesar de que somos de distintos partidos políticos para la lucha feminista, para la lucha de las mujeres no hay fronteras de colores ni de ningún tipo”; y en en alución al candidato denunciado que “Estamos hablando de abuso de poder, de violencia de género, de usurpador de funciones y de muy probablemente de desvíos de recursos públicos”, expresó.

También en un acto de sororidad con la denunciante, la acompañaron Adanery Sánchez Altamirano, Delegada en funciones de la Secretaría de las Mujeres de Morena Colima; Rosalba Farías, Consejera Estatal de Nueva Alianza; Zaila Gutiérrez, Coordinadora Ejecutiva Estatal de Comunicación Social de Nueva Alianza.

La denuncia fue presentada ante el Instituto Electoral del Estado de Colima, el pasado 19 de mayo, en el expediente con número de folio en trámite, mismo que fue recibido por el Consejo General del IEE Colima. De aceptarse esta acusación, implicaría que Locho Morán podría perder la candidatura.

