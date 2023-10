Carin León estrena video ‘por la familia’ dedicada a Checo Pérez

Los fans del regional mexicano y del automovilismo serán consentidos este martes con el estreno del video oficial de “Por la Familia”, el sencillo que Carin León grabó al lado del productor Edgar Barrera y que está dedicado a Checo Pérez.

“Es una canción que hicimos por la admiración que le tenemos también al Checo, y sobre todo porque es algo que se merece contar, se necesita contar sobre la fuerza, la perseverancia, las ganas de salir adelante, y mi compa Checo es un gran ejemplo de un latino que ha hecho cosas grandes”, señaló en cantante hermosillense en un video publicado en sus redes sociales grabado en Bahía de Kino.

El artista aprovechó la ocasión para desearle al piloto mexicano “todo lo bonito” en su próxima carrera con el equipo de Red Bull que tendrá este domingo 22 en El Circuito de las Américas en Austin, Texas.

El tema se estrenó el pasado 5 de octubre, con Carin León cantando “Cero conozco envidias Todo por la familia”, en lo que ha sido una trayectoria de vida en la que ha estado “Chambeándole bien duro desde morro. Ya como pude siempre le he salido al toro. Los consejos de mis viejos atesoro. Y a mí nadie va a contarme, yo me la he rifado solo”.

Las imágenes que ya circulan sobre el video dejan ver al Checo Pérez conduciendo en un taxi tuneado, con todo y número de matrícula “$Checo11”. Es hasta el final del videoclip en donde una escena refleja un poco de lo que vive el tapatío en cada carrera Checo Pérez con el uniforme de la escudería austriaca.

El jalisciense ya había compartido recientemente un video donde se preparaba para su competencia en el GP de Catar escuchando el tema que el hermosillense cantara para él, lo que llevó a los fans de ambos mexicanos a celebrar este crossover.

“Checo sabe lo que es tener buen gusto” y “Ya los quiero ver en acción”, son alguno de los comentarios que han inundado sus publicaciones en redes sociales en torno a la salida de tan anticipado video.

