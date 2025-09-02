CDMX anuncia torneo del videojuego The King of Fighters: Fecha, requisitos y premios

La Ciudad de México se prepara para un evento especial: un torneo gratuito de The King of Fighters 2002 Unlimited Match, uno de los títulos de pelea más icónicos de la saga desarrollada por SNK.

El encuentro busca reunir a jugadores de todas las edades/iStock

El encuentro busca reunir a jugadores de todas las edades en un ambiente competitivo, divertido y lleno de nostalgia, con la oportunidad de demostrar las horas de práctica frente a la pantalla y, además, llevarse un regalo sorpresa en caso de resultar ganador.

¿Cuándo y dónde será el torneo de The King of Fighters en CDMX?

El evento se realizará el domingo 7 de septiembre de 2025, en el Centro Cultural Iztapalapa, en un horario de 13:00 a 16:00 horas.

Los organizadores recomiendan llegar 20 minutos antes del inicio para garantizar la participación. El torneo se jugará en la versión de PlayStation 4 de The King of Fighters 2002 Unlimited Match.

¿Cómo participar en el torneo gratis?

La inscripción es completamente gratuita y los cupos son limitados. Para apartar un lugar, los interesados deben llenar un formulario de registro con los siguientes datos:

Nombre completo

Correo electrónico

Teléfono

Edad

Alcaldía

Colonia

Este proceso es indispensable para asegurar el acceso, ya que la expectativa de asistencia es alta.

Un espacio para los amantes de los videojuegos

Más que un simple torneo, el evento promete ser una celebración gamer en la CDMX, ideal para quienes disfrutan compartir su pasión por los videojuegos de pelea en comunidad.

Además de la competencia, la actividad busca motivar a los participantes a dar lo mejor de sí en cada combate y disfrutar de un ambiente lleno de diversión.