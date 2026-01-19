AJEMEX presenta Cifrut para los efectos del Blue Monday

Cada año, el llamado Blue Monday, identificado popularmente como el día más triste del calendario, invita a reflexionar sobre el estado de ánimo colectivo tras las fiestas decembrinas.

Factores como el clima, el regreso a la rutina y los propósitos de Año Nuevo que comienzan a ponerse a prueba suelen influir en esa percepción; sin embargo, especialistas coinciden en que pequeños estímulos cotidianos pueden marcar una diferencia positiva en el ánimo, y en ese contexto, Cifrut de AJEMEX se presenta como un aliado sencillo para darle un giro al día… y a cualquier otro momento del año.

El concepto de Blue Monday se popularizó a partir de estudios de divulgación que vinculan emociones, hábitos y entorno.

Más allá de su origen, la conversación ha servido para visibilizar la importancia del bienestar emocional y de encontrar pausas agradables dentro de la rutina diaria.

El 'Blue Monday' es el día más triste del año / FREEPIK

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), acciones simples que generen placer sensorial —como el sabor, el aroma o una experiencia refrescante— pueden contribuir a mejorar el estado de ánimo y reducir la sensación de estrés.

De ahí que, Cifrut destaca por su propuesta fresca y accesible; al ser una bebida sin gas, resulta ideal para quienes buscan hidratarse y disfrutar de un sabor frutal ligero, sin la sensación efervescente de los refrescos tradicionales.

Sus diferentes sabores permiten elegir según el gusto o el momento del día, convirtiendo una pausa común en un instante agradable.

Sensaciones de bienestar inmediato

AJEMEX y Cifrut piensan en el consumidor cotidiano, aquel que busca opciones prácticas para acompañar el trabajo, el estudio o los momentos de descanso, pero también en aquellos que buscan ser auténticos a su manera.

En días como el Blue Monday, cuando la motivación puede flaquear, contar con pequeños rituales positivos —como disfrutar una bebida refrescante— ayuda a romper la monotonía y a generar sensaciones de bienestar inmediato.

Además, estudios en psicología del consumo señalan que los sabores frutales suelen asociarse con frescura, energía y emociones positivas, especialmente cuando se integran a rutinas diarias, lo cual empata totalmente con la propuesta de la bebida de la multinacional latina.

Más allá de una fecha específica, el mensaje es claro: no se necesita una gran celebración para mejorar el ánimo.

A veces basta con un sabor que refresque, una pausa consciente y un momento para reconectar y en ese sentido, Cifrut se posiciona como un recordatorio de que incluso los días grises pueden transformarse con pequeños gestos.

De modo que, ya sea en el Blue Monday o en cualquier día del año, AJEMEX y su bebida sin gas acompaña a quienes buscan sumar frescura, sabor y una actitud más ligera a su rutina diaria, demostrando que el bienestar también se construye a partir de los detalles más simples.