¿Cuáles son los días festivos oficiales en diciembre 2024?

Inicia el mes de diciembre y muchos de inmediato lo asocian con vacaciones y descanso por las fiestas decembrinas, sin embargo, aquí te diremos cuáles son los días festivos oficiales en México, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Pese a tantas festividades, en este mes únicamente el día 25 de diciembre, que es cuando celebra Navidad, está considerado festivo oficial de descanso obligatorio, de acuerdo ala Ley Federal del Trabajo.

Por otra parte aunque no es feriado oficial, muchas personas también celebran el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, que es una fecha de gran importancia religiosa y cultural en el país. Aunque en este caso, no es día festivo oficial, por lo que no está garantizado el descanso para los trabajadores.

Mismo caso con las vacaciones de diciembre, que si bien para los estudiantes sí son obligatorias, de acuerdo al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Además, para los trabajadores no es así. Aunque hay muchas empresas otorgan tiempo libre extra cerca de las fiestas navideñas y de Año Nuevo.

Por último, el 31 de diciembre, que es cuando se celebra el último día de cada año, tampoco es festivo oficial, pero sí lo es el 1ro de enero.

¿Cuánto te deben pagar si trabajas en un día feriado oficial?

Según el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo en México, si trabajas en un día feriado oficial, tu empleador debe pagarte el doble de tu salario diario normal además del salario que ya corresponde por ese día. En total, recibirías el triple del salario diario por trabajar en un día festivo oficial.

Ejemplo:

Si tu salario diario es $500 pesos:

Por ser un día feriado, ya tienes garantizados $500 pesos.

Por trabajar en el feriado, te deben pagar un extra de $1,000 pesos (doble salario).

En total recibirías $1,500 pesos por ese día trabajado.

Aunado a ello si trabajas en un día feriado oficial que coincide con tu día de descanso semanal, la Ley Federal del Trabajo una prima adicional del 25% del salario diario, conocida como prima dominical.

Tomando como base el ejemplo anterior, la prima adicional equivaldría a $125 pesos más, de tal modo que ese trabajador que labore en un día festivo oficial y que además coincida con su descanso semanal, se le deberá pagar por ese día de trabajo $1,625 pesos.

