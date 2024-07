¿De qué 'murió' Angélica Vale? Esto es lo que dice la actriz de su fallecimiento

La supuesta muerte de Angélica Vale sorprendió a muchos por las redes sociales, pues la actriz es muy querida por el público y todo mundo la ubica por ser la hija de Angélica María y su gran trayectoria en la televisión.

Un video de TikTok daba cuenta de que había sufrido un accidente automovilístico al chocar con una señal de tránsito y a causa de las heridas fue que su cuerpo no resistió.

Angélica Vale desmiente su muerte

Ante las cientos de reacciones que la falsa noticia provocó, Angélica Vale tuvo que salir a desmentir la noticia, pues ella se encontraba vivita y coleando junto a su familia.

“Este video no es desde el más allá. Estoy con mi hijo Dani. Estoy perfectamente bien, dejen de matar gente en redes sociales, qué babosada. Sobre todo porque tenemos gente que son familiares que no vive con nosotros y nada más los preocupan a lo menso. no digan babosadas, por favor”, aseveró.

Por último, la protagonista de ‘Betty la Fea’ le pidió a la gente no creer en todo lo que ve en Internet, por fortuna ella está bien y la gente ya se tranquilizó luego del alboroto que se hizo.

