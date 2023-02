Emily Ratajkowski volvió a ser tendencia en redes sociales tras un desnudo total. Luego de que hace unos días la modelo sorprendiera con su cambio de look tras cortarse el cabello, ahora sorprendió a sus seguidores con una sesión de fotos muy sensual.

La también actriz compartió en Instagram una serie de fotos en donde está totalmente desnuda, por lo que inmediatamente robó millones de suspiros y comentarios, pues el post ya rebasó los 1.3 millones de likes.

Fueron cuatro las fotos que compartió en la sesión, la más sensual fue la primera en donde no trae ropa y solo se cubrió el pecho con una mano. La segunda instantánea es una de un close up a su rostro con un gesto muy particular, mientras que en la tercera tiene unas medias sin brasier, pero al igual que en la primera sus manos cubrieron sus pechos.

Finalmente, en la última fotografía tiene un abrigo puesto, en donde se lo abre haciendo el gesto como si se fuera a sacar un pecho. Además de las fotos, también compartió un pequeño reel de como se llevó acabo la sesión.

