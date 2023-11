Exdeportista mexicana denuncia agresiones físicas de su pareja

Mediante redes sociales, la exseleccionada mexicana de lucha, Daniela López, acusó a su pareja y padre de su hija, además de peleador de artes maricales mixtas (MMA), de haberla agredido físicamente, mostrando algunos de los daños en el rostro que le dejaron los golpes.

“ Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí, pero me pasó, es real. Lo que me hizo es inhumano, no le importó que mi hija estuviera ahí. Me dejó tirada y lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía”, dice el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram la exdeportista.

Dicho post fue acompañado por fotografías en las que Daniela López muestra su rostro ensangrentado y con hematomas, principalmente alrededor de un ojo, además de una fotografía del presunto agresor, quien responde al nombre de Luis Pedro Cervantes, un peleador profesional de artes marciales mixtas y dueño del gimnasio Consciencia Muay Thai Boxeo y MMA, además de la promotora México Combate League.

De acuerdo a sus publicaciones, la exseleccionada de lucha ya presentó una denuncia contra su presunto agresor en la Procuraduría de Justicia de Cano San Lucas, en Baja California Sur, por el delito de violencia familiar.

“ Estoy bien, estoy a salvo, ya descartamos fracturas y mi ojo está bien; sólo esperar a que baje la inflamación y el dolor. Me hicieron tomografía y sí tengo fractura de nariz y ya denuncié. Muchas gracias por su apoyo y por su fuerza, cada vez me siento más fuerte. Me están dando fuerza”, comentó Daniela en un video.

NOS UNIMOS A LAS EXIGENCIAS DE JUSTICIA PARA DANIELA Daniela López Mejía, ex seleccionada nacional de lucha fue violentada por el padre de su hija, hecho por el que el medio deportivo mexicano se ha unido para darle fuerza y exigir justicia en este momento difícil. pic.twitter.com/ZUW8AUBIfm — Todo, Menos Fútbol ® (@todomenosfut) November 28, 2023