Hank Rhon lamentó cancelación de planta cervecera en Mexicali

El candidato del Partido Encuentro Solidario, Jorge Hank Rhon, lamentó la cancelación de la cervecera Constellation Brands en tierras bajacalifornianas.Recordemos que la planta cervecera que ya se construía en Mexicali fue cancelada, luego de que una encuesta organizada por el gobierno federal, donde menos del 1% de la población que participó, así lo decidiera.

“La experiencia de la patada, hay que darle seguridad jurídica a todo. Si tú tienes un papel expedido por el gobierno, el papel tiene valor. No se vale que te dejen invertir la mitad o tres cuartas partes y luego te diga, ‘oye, ¿sabes qué?, fíjate que siempre no’”, dijo el candidato en una entrevista realizada por el canal 66.

Además, el empresario también señaló que el argumento de la falta de agua es falso, y que, más bien, se debió a una ausencia de gobierno local que permitió la intervención en asuntos locales por parte del gobierno federal influenciados por un grupo de activistas locales con datos erróneos.

“Fue lo que argumentaron para cancelarla, pero no, no era el agua. El agua nos aguanta para 5 años si no volviera a llover, cosa que no se puede permitir. ¿Qué puedes hacer? Puedes traer muchas desaladoras, que son inversiones cuantiosas, sí, pero que en tiempo y forma se pueden hacer”, dijo.

Acerca del problema del abasto de agua, aseguró que existen soluciones, como las desaladoras, resolver la pérdida del vital liquido en las fugas, y la inversión en infraestructura, que representan una mejor solución a la cancelación una inversión millonaria para el estado que se hubiera visto reflejada en una cadena de valor que hubiera beneficiado a agricultores con mas del 30,000 hectáreas de cultivos constantes que se hubieran requerido por la propia empresa y a los ciudadanos con empleos que tanta falta hacen en la región.

“El distrito de riego de Mexicali pierde 60% del agua que se le envía, con ese 60% le puedes dar agua a 7 millones de habitantes por año. Además de eso, la conducción del agua hasta Tijuana, hasta Ensenada, hasta Rosarito está descuidadísima porque no se ha hecho una obra de infraestructura federal o estatal”, apuntó. El candidato dijo buscar un mayor crecimiento y generación de empleos para la región, generando un clima de confianza y certeza para las inversiones en el estado.

