Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el 26 de septiembre de 2025 en CDMX y EDOMEX?

Para el viernes 26 de septiembre, el Hoy No Circula aplica para los vehículos que tienen:

Engomado color azul

Terminación de placa 9 o 0

Holograma 1 o 2

Los vehículos con holograma 00, 0, híbridos eléctricos, de transporte público, emergencias, y otros que estén exentos, sí podrán circular.

Estos son los autos que no circulan el viernes 26 de septiembre. / X

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 pesos a 3 mil 113 pesos.

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex. / Pixabay

¿En que municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Aquí te dejamos el calendario del Hoy No Circula. / RS

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Desfile de zancos, circo y fiesta de colores: llega el primer Festival Chitik a CDMX