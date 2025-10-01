Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el jueves 02 de octubre de 2025 en CDMX y EDOMEX?

Las restricciones del programa Hoy No Circula se aplican todos los días, te recordamos que autos descansan

Todos los días te informamos los datos de los vehículos que no pueden circular. | Pixabay
Laura Reyes Medrano
1 de Octubre de 2025

Este jueves 02 de octubre, los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y hologramas 1 y 2 no podrán circular en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, en el horario de 5:00 a 22:00 horas.

Exentos: vehículos con hologramas 0 y 00, eléctricos, híbridos, transporte público, taxis, vehículos de emergencia y automóviles de personas con discapacidad.

Este jueves 02 de octubre, los vehículos con engomado verde/Came&nbsp;

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy no circula?

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 pesos a 3 mil 113 pesos.

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa /iStock

 

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

El programa es una iniciativa para reducir la contaminación en la capital/iStock

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?


Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco

Recuerda respetar el programa "Hoy No Circula" para evitar multas/Came

