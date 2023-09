Inauguran Deprimido Chiluca, obra superior a 200 mdp de inversión

ESTADO DE MÉXICO.- El Deprimido Chiluca, obra magna del Gobierno de Atizapán de Zaragoza, fue inaugurado por el Presidente Municipal, Pedro Rodríguez Villegas, miembros del Cabildo y directores de las diversas áreas del Ayuntamiento.

El proyecto insignia de la Administración está ubicado sobre la Avenida Dr. Jorge Jiménez Cantú, a la altura del Fraccionamiento Chiluca, y tuvo una inversión superior a los 200 millones de pesos.

Este paso a desnivel fue construido para agilizar el tráfico, reducir la velocidad de los automóviles y así evitar accidentes en esa zona.

“Hay que tener presente el recuerdo que va uno a dejar a su paso por la Administración. Y esa ha sido la vocación, la dinámica de esta Administración: dejar huella a nuestro paso, no ser un Gobierno gris, sino ir dejando obras no nada más en Zona Esmeralda, en todas las colonias de nuestro querido municipio”, externó el Alcalde.

“Nosotros no llegamos a dar pretextos porque no se hacían las cosas, no llegamos a dar excusas ni a criticar a las administraciones anteriores. Ustedes nos dieron ese gran voto de confianza y hoy estamos demostrando que sabemos cumplir, que valoramos ese apoyo, ese afecto que nos han brindado”.

De acuerdo con información de la Dirección de Obras Públicas, el paso deprimido tiene una extensión de 429 metros lineales con 2 carriles de circulación por sentido; el área total de la construcción es de 6,654 metros cuadrados y el beneficio será para más de 250,000 personas.

En el paso deprimido transitan en línea recta las y los automovilistas, sin obstáculo alguno.

En la parte superior fue realizada una glorieta en la que desde los carriles laterales se puede cambiar de sentido, además de albergar una escultura de bronce de aproximadamente 7 metros de altura denominada “Compás”, de la maestra escultora Cecilia Vélez Zamudio.

ESCULTURA MONUMENTAL ENGALANA OBRA

Antes de la develación de la placa y el discurso inaugural, el Alcalde Rodríguez Villegas recorrió, acompañado de vecinas, vecinos, presidentes de Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) y presidentes de distintos fraccionamientos, la nueva infraestructura vial que liberará el flujo vehicular en horas pico.

Y frente a la escultura, previo a la inauguración de la obra magna del Gobierno de Pedro Rodríguez, la maestra Vélez Zamudio destacó el equilibrio y fuerza de la mujer en el desarrollo social y económico.

“Compás es un término musical, Compás va marcando en las partituras los ritmos y los tiempos de cada nota. La interpretación de compás para mí es aquella pareja que va creciendo al mismo ritmo, que se complementan, que se apoyan.

“La mujer es, sin duda, la fortaleza de una familia y de una sociedad, es ese pilar. Somos psicólogas, médicas, esposas, madres, hermanas, hijas pero, sin duda, la parte primordial es la confianza que nos brinda el esposo o la pareja, por eso el hombre está suspendido en el aire, tomado del brazo de la mujer”.

A la inauguración del Deprimido Chiluca acudieron directores de las áreas del Ayuntamiento, además de Patricia Arévalo Rubio, Presidenta del Sistema Municipal DIF; Silvia Márquez Velasco, Síndico Municipal; Efraín Medina Moreno, Tercer Regidor; Marycarmen Reyes Orozco, Cuarta Regidora; Mariana Chávez Reyes, Sexta Regidora; Rosalía Teodoro Alvarado, Octava Regidora; José Raúl Hinojosa Hinojosa, Noveno Regidor.