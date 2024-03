Jaime Barrera revela que lo secuestraron por su trabajo como periodista; lo hincaron y le dieron unos tablazos

El periodista Jaime Barrera dio sus primeras declaraciones luego de que durante la madrugada de este 13 de marzo, fuera localizado sano y salvo tras estar secuestrado por casi 40 horas.

El conductor del noticiario estelar de Televisa Guadalajara dijo que vivió una experiencia terrible y aunque no dio detalles, considera que la razón por la que fue secuestrado por miembros del crimen organizado es su labor periodística que hace a diario en radio, periódico y televisión.

“Fue una experiencia que no le deseo a nadie, pasaron 34 horas, algo así... es como ser el protagonista de las propias columnas que escribo a diario, pero desgraciadamente la inseguridad está así. Afortunadamente, gracias a los rezos de todos los queridos, me tocó volver a estar aquí con mi familia, estoy muy contento. Listo para estar, pronto en unos días, dando las noticias. (Estoy) sano y salvo, unos pequeños roces (raspones), pero todo bien.

“No es nada más que las cuestiones periodísticas (la razón de su secuestro), digo, no hubo un rescate (un pago), no hubo nada de eso. Salí de mi programa de radio, el lunes a las 2 de la tarde y ahí fui invitado forzosamente a bajar de mi auto y subir a una camioneta, y fui llevado a un centro de cautiverio unos días y afortunadamente estoy libre nuevamente”, comentó el periodista Jaime Barrera en un enlace telefónico que hizo para N+ Guadalajara, el canal de televisión para el que trabaja.

El periodista Jaime Barrera detalló que lo tuvieron hincado y le dieron unos tablazos

En entrevista con los diferentes espacios de Radio Fórmula, el periodista Jaime Barrera detalló haber sido arrodillado y recibir unos tablazos por parte de sus secuestradores.

“Uno no sabe (a donde lo llevaron sus secuestradores)... porque cuando te bajan de tu auto, de acuestan en el asiento trasero, tú no sabes a dónde vas. Estuve en cautiverio, con los ojos vendados, las manos atadas, hincado en un sitio donde no veías... hincado la mayor parte del tiempo y luego acostado, con un poco de agua, me decía si quería cenar algo, pero no te da hambre”, declaró Barrera para el noticiario de Ciro Gómez Leyva.

Mientras que en el espacio de Azucena Uresti, reiteró que estuvo “hincado en el piso, totalmente a su merced” y cuando la periodista le preguntó si lo maltrataron físicamente comentó que le dieron “unos tablazos para ver si te portar bien, pero en realidad no tengo más de qué quejarme”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAIME BARRERA: ENCUENTRAN CON VIDA A PERIODISTA DESAPARECIDO EN JALISCO; SUS CAPTORES LO LIBERAN