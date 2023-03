Karely Ruiz 'asusta' a sus seguidores tras foto en un hospital

La influencer regiomontana, Karely Ruiz, sorprendió a sus fans desde sus redes sociales, después de que subiera un video e historias a su cuenta de Instagram, donde aparece hospitalizada en la noche de este viernes.

La modelo mexicana se encontraba de viaje, cuando fue que desde la camilla de un hospital y con una intravenosa en su mano subió un en vivo desde sus redes, asunto que alarmó a sus seguidores.

Karely Ruiz explicó que tuvo que ser hospitalizada debido a que tomó mucho alcohol, lo cual provocó que se sintiera mal y tuvo que ser atendida, ya que tenía show al día siguiente en Irapuato.

“Me pasé de copas, acepto mis errores y ya no voy a tomar. Yo no soy así, no sé quién me daño, ahorita estoy un poco drogada por el medicamento. Terminó mal eso de tomar vino”, declaró Karely en vivo que subió en Facebook.

