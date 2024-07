¿Karely Ruiz hará video explícito en el Metro como Luna Bella?

Luego del polémico video explícito que grabó Luna Bella en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, muchos se preguntan si haría algo similar Karely Ruiz, otra famosa influencer y modelo mexicana.

Aquella grabación de Luna Bella se volvió el tema de conversación por varios días, pues además de participar con dos hombres y que uno de ellos resultara ser policía activo de la Ciudad de México apodado el Señor Indomable, el video se grabó mientras todavía viajaban usuarios del Metro, específicamente en la estación Instituto del Petróleo de la Línea 6, que va de Martín Carrera a El Rosario.

Ante esta situación, muchos usuarios en redes han comentado que alguien que también podría prestarse a grabar ese tipo de contenido es Karely Ruiz, pues incluso ya alguna vez grabó un video explícito con un fan que se tatuó su rostro, sin embargo, la regiomontana señaló que no es capaz de hacer algo similar a lo de Luna Bella.

“No, no lo haría. No soy tan aventada así como para que ya en público me vean. Otra cosa es que me vean en redes sociales, pero en público no creo, lo máximo sería levantarme la blusa en una fiesta, pero ya tener una relación, no”, comentó Karely para Infobae.

Cuestionada sobre el video explícito que grabó Luna Bella en un vagón del Metro de la CDMX, Karely Ruiz dijo no estar sorprendida, pues no es la primera vez que hace algo así su colega, con la que ya ha tenido varias colaboraciones.

“No es la primera vez que ella hace algo así, entonces no me sorprende. Cada quien sabe qué hace con su vida y si a ella le funciona, pues… Yo voy en lo mío y no me importa el tema de las demás. Ya habíamos colaborado y es muy buena persona, entonces me quedo con esa parte que conocí de ella, Luna Bella fuera de redes, ya lo demás… Al final todos hacemos cosas ahí para pegar de una u otra forma”, agregó Karely.

