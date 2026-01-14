¿La suspensión de visas de EE.UU. afecta a los aficionados que quieren ir al Mundial 2026?

Donald Trump volvió a sacudir la política migratoria de Estados Unidos. Según reveló la cadena Fox News, su administración ordenó la suspensión indefinida de visados para 75 países, una medida que podría afectar desde turistas hasta quienes desean trabajar o reunirse con sus familias.

La medida, que entrará en vigor el 21 de enero, fue instruida mediante un memorando interno del Departamento de Estado que ya circula entre las oficinas consulares de todo el mundo. La orden es clara: no otorgar visas hasta nuevo aviso.

El argumento de la Casa Blanca: evitar que “extranjeros representen una carga para las arcas federales” si llegan a recibir algún beneficio público. Entre los países afectados figuran naciones con fuerte vínculo migratorio y comercial con Estados Unidos: Somalia, Rusia, Afganistán, Brasil, Colombia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.

Países futboleros se podrían ver afectados por esta medida / FREEPIK

“Las excepciones serán muy limitadas y solo se permitirán después de que el solicitante haya superado las consideraciones relativas a la carga pública”, indica el documento.

¿Y el Mundial? ¿Y los turistas?

La decisión se da justo cuando el país espera una fuerte llegada de visitantes por el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio. Países como Brasil y Colombia, donde el futbol es religión, podrían tener a miles de aficionados en pausa migratoria.

Peor aún: en muchos de estos países ya existen restricciones previas para obtener visa, pero esta ampliación bloquea por completo cualquier trámite.

Brasil y Colombia se encuentran en la lista de Donald Trump / FREEPIK

Además, algunos ciudadanos ya están sujetos a otra exigencia reciente: una fianza de hasta 15 mil dólares para ingresar como turistas o en viajes de negocios. Un monto que pocos pueden costear, y que actúa como un nuevo muro invisible.

¿Quién califica como “carga pública”?

La administración de Trump endureció también la cláusula de “carga pública”, lo que permite a los funcionarios negar visas a solicitantes por razones como:

Edad avanzada

Salud frágil

Bajo nivel de inglés

Escasos recursos económicos

Haber recibido apoyos del gobierno

Incluso las personas con sobrepeso o historial médico complicado podrían ser rechazadas por “posible necesidad de atención a largo plazo”.

Las visas se han estado cancelando por cualquier motivo / FREEPIK

Más deportaciones, más cancelaciones

La medida no llega sola. En lo que va del segundo mandato de Trump, su gobierno ha:

Cancelado un récord de 100 mil visas

Aumentado en 150% las revocaciones respecto a 2024

Revisado los expedientes de más de 55 millones de personas con visa válida para buscar causales de deportación

“Suspenderé permanentemente la migración procedente de todos los países del Tercer Mundo”, prometió Trump en noviembre pasado. Su declaración se dio tras un tiroteo en Washington protagonizado por un ciudadano afgano, que dejó a un miembro de la Guardia Nacional muerto. En diciembre, amplió su lista de países vetados a 39, y esta semana, a 75.

Cabe resaltar, que el freno a las solicitudes de visas no aplica a solicitantes que busquen visas no inmigrantes, o visas temporales de turista o de negocios.

Si quieren entrar a Estados Unidos se deberán pagar hasta 15 mil dólares / FREEPIK