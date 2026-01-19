Libertad Financiera impulsa familias con Cuesta 2026

Libertad Financiera ha anunciado el lanzamiento de su nueva campaña institucional "Cuesta 2026", con la cual busca impulsar la economía familiar de sus clientes durante el inicio de este año. Esta iniciativa estratégica tiene como objetivo central acompañar a los usuarios en sus compromisos financieros, transformando el desafío económico que suele representar el mes de enero en una oportunidad de fortalecimiento mediante recompensas directas y beneficios económicos.

La estrategia busca que el cliente cuente con herramientas para enfrentar sus metas financieras, incentivando el pago puntual de créditos y el uso de plataformas digitales. A través de este modelo, Libertad Financiera pretende convertir la presión económica del primer trimestre en un esquema de incentivos reales que promuevan un manejo responsable de los recursos de las familias mexicanas.

El programa introduce un modelo de Cash Back diseñado para incentivar la salud financiera. Los clientes que adquieran un crédito a partir de 30,000 pesos —ya sea mediante un crédito nuevo, recurrente o a través de la línea de Crédito Revolvente— podrán recibir un reembolso de hasta 1,200 pesos anuales. Este beneficio se otorga a través de bonificaciones mensuales de 100 pesos, siempre que el acreditado mantenga sus pagos al corriente y realice al menos cinco transacciones mensuales de un mínimo de 200 pesos cada una utilizando la App Libertad o su Tarjeta de Débito.

Sobre el propósito de esta iniciativa, Ricardo Merino, Director General Adjunto de Negocio, señaló que la institución busca aliviar la carga financiera en momentos clave, premiando la disciplina y el uso de herramientas digitales. La campaña se fundamenta en tres pilares operativos: el fomento al cumplimiento mediante el incentivo por puntualidad, la promoción de la transaccionalidad digital para actividades cotidianas y una vigencia extendida que acompaña al cliente durante todo el ciclo de 2026.

Este lanzamiento se respalda en la solidez de Libertad Financiera, institución que recientemente recibió el distintivo “Hecho en México” en la Cumbre 1000. Con 65 años de historia, se consolida como la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) tradicional más grande del país, atendiendo a más de dos millones de clientes en 26 estados de la República. Al contar con un capital 100% mexicano, la institución garantiza que sus decisiones y beneficios se mantengan dentro del país, contribuyendo al desarrollo económico nacional.