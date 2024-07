Luna Bella pide que le den las gracias porque la seguridad en el Metro aumentó tras su video

Luna Bella sigue metida en la polémica, pues ahora comentó que fue gracias a su video explícito grabado en un vagón, que el Metro de la Ciudad de México aumentó su seguridad, por lo que pidió que la sociedad le dé las gracias.

Fue durante esta semana que en redes sociales generó conmoción un video explícito que grabó la influencer junto a un par de hombres, uno de ellos que resultó ser policía activo de la CDMX, el cual se volvió viral y de inmediato provocó críticas a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, pues la grabación se hizo durante una noche dentro de un vagón de la Línea 6, específicamente en la estación Instituto del Petróleo, y mientras todavía había pasajeros a bordo.

Fue por ello que mediante un comunicado el Metro informó que respetaba la “libertad de expresión”, pero condenaba los hechos, agregando que reforzaría la seguridad del transporte público con una mayor presencia de policías.

Ante esta situación, Luna Bella, mediante un video publicado en su canal de Telegram, comentó, aparentemente en tono de broma, que las personas que usan el Metro deberían de darle las gracias, pues a consecuencia de su video explícito la seguridad se incrementó, algo que nadie había conseguido previamente.

“¿Cuándo me irán a dar las gracias por haber aumentado la seguridad en el Metro? Lo que nadie consiguió en años... Yo, con un chorrito…”, comentó la influencer.

Las reacciones a esta declaración no se hicieron esperar, siendo la mayoría de ellas críticas hacia Luna Bella por la indecencia de su video.

"¿Ahora dónde será tu siguiente video?, ¿en un Kinder?"; "Como hagas tu dinero no me interesa, pero ya lo que hiciste se pasa del límite de la decencia, para eso hay lugares..... Destituyan al policía y metan a la cárcel a esta mujer"; "Esta vez sí te cruzaste límites que deberían de multarte o meterte a la cárcel, me caías bien antes"; "La Luna justificando sus p&ndejadas a cada minuto, primero que somos una sociedad doble moral, luego que gracias a ella se aumentó la seguridad, ¿qué más dirá? Pero en fin, todo monetiza"; "No aportas nada en esta sociedad, eres todo lo podrido que existe en el mundo. Ahora sí te pasaste de gata”, con comentarios que se leen.

