Margarita González encabeza preferencias en Morelos según Indemerc

En su estudio sobre la próxima elección en Morelos, Indemerc arrojó que la precandidata única de Morena, Margarita González Saravia, obtendría el 74.8 por ciento de las preferencias en el pronóstico de voto neto, es decir 51.5 por ciento más que la candidata del PRI, PAN, PRD y RSP, Lucía Meza Guzmán que contaría con el 23.3 por ciento.

En el análisis con datos a diciembre se desglosó el pronóstico de voto neto en donde González Saravia contó con el 70.6 por ciento de las preferencias, pero en alianza con el PT, PVEM, NA, PES y MAS logró el 74.8 por ciento; seguida de Meza Guzmán que en Alianza conjuntó el 17.2 por ciento y en tercer sitio la emecista con el MP, Jessica Ortega de la Cruz lograría el 1.3 por ciento; 14.3 por ciento aún no decide; 2 por ciento no va a votar; 4.2 por ciento no votará por ninguna opción y 5.9 por ciento fueron anulados.

Indemerc presentó las preferencias por partido político en donde el resultado de su pronóstico de voto bruto arrojó un contundente 52 por ciento para la precandidata de Morena, si sólo va con Morena y en alianza obtendría un 55.1 por ciento; mientras que la representante de la alianza PAN, PRI, PRD y RSP obtendría 17.2 por ciento; dejando a trás a la precandidata de MC y MP, Jessica Ortega. Estos datos se obtuvieron sin considerar al 26.4 por ciento de entrevistados que no declaró preferencia electoral.

Bajo el título “el resumen ejecutivo de una encuesta en vivienda con representatividad estatal para evaluar el ambiente electoral con miras a la próxima elección para gobernadora de Morelos” se utilizó una boleta electoral simulada con el logotipo de cada partido político y se detalló que de julio a diciembre del presente año, las preferencias se han inclinado por Morena con más del 50 por ciento de los posibles votos.

Para la presente encuesta Indemerc utilizó métodos modificados probabilísticos de carácter estratificado y polietápico con selección de secciones electorales con base en sorteo con arranque aleatorio y salto sistemático. Se aplicó a mil hombres y mujeres mayores de 18 años con credencial del INE vigente del municipio en donde se levantaron las entrevistas “cara a cara” en viviendas particulares a través de un cuestionario, previamente estructurado, se aplicó del 18 al 22 de diciembre del 2023, se tiene un error muestral teórico de +/- 3.1 % en la proporción de 0.7 a 0.3.