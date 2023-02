Medio Metro se olvida de los sonideros y sólo cantará en antros

Medio Metro se olvida de los sonideros y expresa su deseo de ser cantante. El famoso tiktoker que se ha visto envuelto en polémicas en los últimos días sigue dando de que hablar y en esta ocasión señaló que ya toma clases de canto, pues le gustaría deleitar al público con su voz.

Así mismo aseguró que “ya está en otro nivel”, esto después de la explosión de su fama, que lo llevó a registrar su nombre, pues empezaba a haber mucho imitadores como el que estuvo con Molotov.

"Los sonideros los estoy dejando a un lado. Ya yo me estoy dedicando a puros antros; me estoy dedicando pues a otro nivel, la verdad ya me están enseñando a cantar canciones... y la verdad es que me gustaría cantar", señaló en entrevista con el ‘Chismorreo’.

José Eduardo también comentó que en esta nueva etapa de su carrera quiere empezar a hacer otros personajes y de plano prefiere dejar en el olvido su etapa en con Sonido Pirata, pues por el momento solo se dedica a hacer show en antros.

