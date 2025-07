México conquista por segunda vez el Mundial de Robótica FIRST Global 2025

El talento mexicano volvió a brillar en el escenario internacional. La selección nacional se coronó bicampeona del Mundial de Robótica FIRST Global 2025, celebrado en Japón, consolidando así su liderazgo en esta competencia que reúne a jóvenes promesas de la ciencia y la tecnología de todo el mundo.

Durante el certamen, que reunió a más de 190 países, el equipo mexicano destacó por el diseño, construcción y operación de un robot que superó los retos técnicos impuestos por la organización, basados en resolver problemáticas globales mediante soluciones robóticas sostenibles.

Durante la fase final del certamen, el equipo mexicano compitió en alianza con los equipos 987 (Estados Unidos) y 6962 (Canadá). Juntos, demostraron una ejecución técnica sobresaliente, destacando por la precisión en la programación, la innovación en diseño mecánico y la capacidad de colaboración estratégica en cada reto de la competencia.

el triunfo del equipo mexicano refleja una preparación integral, impulsada tanto por conocimientos científicos como por valores formativos./ RS |

El torneo es organizado por FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), una organización internacional que promueve la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) entre estudiantes de todo el mundo.

FIRST no solo evalúa habilidades técnicas, sino también la ética del trabajo en equipo, la resiliencia, la creatividad y el impacto social de los proyectos. En ese sentido, el triunfo del equipo mexicano refleja una preparación integral, impulsada tanto por conocimientos científicos como por valores formativos.

El logro fue celebrado en redes sociales por la comunidad científica, académica y educativa del país, así como por instituciones gubernamentales. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Educación Pública felicitaron al equipo por poner el nombre de México en alto en una competencia de talla mundial.

“Este tipo de logros no solo muestran el talento que tenemos, sino también el potencial que hay cuando se invierte en educación, ciencia y tecnología”, señalaron voceros del evento.

¿Qué es FIRST Global?

FIRST Global es una competencia internacional de robótica educativa que promueve la cooperación entre países mediante desafíos técnicos y misiones enfocadas en problemáticas globales, como el cambio climático, el acceso al agua o el uso responsable de energía. Cada edición tiene una temática específica y fomenta valores como la innovación, el liderazgo juvenil y el trabajo en equipo global.

