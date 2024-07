Durante ‘La Mañanera’, Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó cómo fue que se enteraron de la detención de Ismael ‘Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán.

La funcionaria federal detalló que la dependencia a su cargo recibió una llamada de la Embajada de Estados Unidos en México para decirles que habían capturado a los capos del Cartel de Sinaloa en su territorio.

“Ayer (jueves), a las 15:30 horas, se recibió en la SSPC una llamada de la embajada de Estados Unidos en México donde se informó que ‘El Mayo’ y Joaquín Guzmán se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas. En una segunda llamada, a las 15:45, la embajada confirmó la información y reiteró que se tenía comprobada la identidad de las dos personas”, detalló.

EU presenta pruebas de la detención

Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela expuso que pidió a las autoridades estadounidenses pruebas sobre la captura de los narcotraficantes.

“Desde la Secretaría de Seguridad, se solicitó una fotografía para informar a la superioridad (el presidente), a lo que la Embajada comentó haber visto ya las imágenes de ambas personas mediante un video tomado en las oficinas del gobierno estadounidense”, explicó.

¿México participó en la detención de el ‘Mayo’?

En la conferencia frente a los medios, la titular de la SSPC detalló que se mandó a pedir a las Secretarías de Defensa y Marina que confirmaran que las capturas fueran genuinas para avisarle al Presidente, y aclaró que México no tuvo nada que ver con el operativo.

“La pregunta es: ¿Nosotros participamos en esta detención del día de ayer? La respuesta es no, el Gobierno de México no participó en esta detención o entrega, esto no es así y pues vamos a seguir colaborando con el Gobierno de Estados Unidos como lo hemos hecho hasta esta ocasión”, sostuvo.

Por último, dijo que lsmael y Joaquín salieron del Aeropuerto Internacional de Hermosillo en una avioneta rumbo a El Paso, Texas, donde los nombres de los integrantes del Cartel de Sinaloa no aparecían en la bitácora.

