México se corona bicampeón en el Mundial de Robótica FIRST celebrado en Japón

La delegación mexicana volvió a hacer historia al coronarse bicampeona del Mundial de Robótica FIRST 2025, realizado en Nagoya, Japón, gracias al desempeño del equipo LamBot 3478, conformado por estudiantes de la PrepaTec Campus San Luis Potosí.

La selección nacional logró imponerse en una competencia de alto nivel donde participaron más de 160 equipos provenientes de países como Estados Unidos, China, India, Brasil y Turquía, consolidando así su segundo título mundial, tras el obtenido en 2019 en China.

La delegación mexicana volvió a hacer historia al coronarse bicampeona del Mundial de Robótica FIRST 2025. / RS |

Durante la fase final del certamen, el equipo mexicano compitió en alianza con los equipos 987 (Estados Unidos) y 6962 (Canadá). Juntos, demostraron una ejecución técnica sobresaliente, destacando por la precisión en la programación, la innovación en diseño mecánico y la capacidad de colaboración estratégica en cada reto de la competencia.

El torneo es organizado por FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), una organización internacional que promueve la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) entre estudiantes de todo el mundo.

FIRST no solo evalúa habilidades técnicas, sino también la ética del trabajo en equipo, la resiliencia, la creatividad y el impacto social de los proyectos. En ese sentido, el triunfo del equipo mexicano refleja una preparación integral, impulsada tanto por conocimientos científicos como por valores formativos.

el triunfo del equipo mexicano refleja una preparación integral, impulsada tanto por conocimientos científicos como por valores formativos./ RS |

Este logro también es resultado de un esfuerzo sostenido a lo largo de años, respaldado por instituciones educativas, mentores y patrocinadores que han apostado por el desarrollo del talento juvenil en áreas clave para el futuro del país.

Con este nuevo campeonato, México se posiciona como referente global en robótica educativa, destacando el nivel de innovación y capacidad técnica de sus estudiantes. El triunfo de LamBot 3478 refuerza la importancia de seguir fortaleciendo los programas de formación en ciencia y tecnología desde edades tempranas, en un contexto global donde la educación STEM es clave para el desarrollo sostenible.

México se posiciona como referente global en robótica educativa, destacando el nivel de innovación y capacidad técnica de sus estudiantes./Tecnologico de Monterrey |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:¿La cura para la calvicie? Científicos de UCLA crean crema que reactiva el crecimiento del cabello