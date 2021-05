Multiva recomienda evitar criptomonedas en portafolios de inversión

Para Eduardo Leyva Sánchez, director general de Banca Patrimonial y Privada Banco Multiva, el episodio reciente del Bitcoin, que descendió de los 50 mil a los 34 mil dólares, provocado por el anunció del gobierno chino, es uno de los motivos principales para que aún no se considere a las criptomonedas como elemento de los portafolios de inversión.



El pasado martes 18 de mayo, el gigante asiático, respaldado por la Asociación Nacional de Finanzas de Internet de China, la Asociación Bancaria de China y la Asociación de Pagos y Compensación de China, emitieron una advertencia en las redes sociales con respecto a que no se le protegerá a los consumidores que incurran en pérdidas por el uso de transacciones con criptomonedas.



“Las criptomonedas son un tema interesante; basta un tuit de una figura reconocida globalmente, para que baje de 50 mil dólares el bitcoin, hasta niveles de 39 mil dólares”, indicó el Sánchez Leyva.

El contexto de lo anterior, se da luego de que Elon Musk compartiera en Twitter un mensaje en el que mostraba simpatía por el Dogecoin, una criptomoneda que ha cobrado relevancia en los últimos meses.

El directivo de Multiva explicó que, la emisión del Bitcoin está limitada a 21 millones, lo cual es diferente a otras criptomonedas, y puso el ejemplo del Dogecoin, una moneda virtual apoyada indirectamente por el dueño de Tesla, la cual puede duplicarse, triplicarse o geometrizarse hasta niveles de 100 mil millones sobre la base del Litecoin, lo que la hace mucho más escalable.



Asimismo, el especialista de Banco Multiva recomendó mantenerse al margen del uso de las criptomonedas: “Solo con el dinero que uno pueda perder” dijo, y añadió que: “Existen razones por las que las criptomonedas no pueden entrar a los portafolios de inversión, siendo una de ellas el límite de interacciones por segundo, que oscila alrededor de 10, cuando el sistema de pagos y transferencias opera alrededor de dos mil”.



Finalmente, el directivo de Multiva señaló que, el uso de las criptomonedas también pasa por su oferta y demanda, lo que les provoca mucha volatilidad, y en dicho caso, el Bitcoin en temas de política de mercado tiene la limitante para modificar el volumen monetario en temas de inflación u otros; además de que al igual que Dogecoin, no acaban por tener las características de una moneda.



“Por eso los comentarios y los tuits respecto de dejar posiciones en Bitcoin. Tesla ya no los recibe para las compras de sus productos; y por ello, su traspaso a Dogecoin, que es mucho más replicable en estos nodos, y en estas cadenas en bloque donde hay “N” cantidad de computadores en el mundo, registrando cada transacción de cripto. Por eso es una cadena de bloque (Blockchain) o minería de datos”.

