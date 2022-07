Oaxaca: Alcalde de San Pedro Huamelula se casó con un reptil

Victor Hugo Sosa, alcalde de San Pedro Huamelula, un municipio en Oaxaca, se casó con Alicia Rubí quien sorprendentemente es un lagarto hembra.

Los hechos ocurrieron bajo el argumento de que se trata de una tradición la cual tiene más de 200 años de antigüedad, donde se dice que se lleva a cabo este enlace para brindar suerte a los pescadores y abundancia a la comunidad.

A decir del Universal, este ritual es conocido como “chontal e ikoots” y representa una relación entre el ser humano y la naturaleza por lo que el alcalde encarna al señor principal del pueblo chontal de San Pedro Huamelula, mientras que la lagarto simboliza a la hija del reino ikoots (San Mateo del Mar).

“Tenemos que cumplir con ciertos requisitos, pedirle a la naturaleza que no nos falten las lluvias, que no nos falten los alimentos, que haya peces en el río; que las cosas se pidan con ese amor para que Huamelula no sufra”, indicó el alcalde previo a su boda.

