Pablo Lyle estalla en llanto y pide perdón: “Yo nunca quise que esto sucediera”

A 5 años de cárcel fue condenado el actor mexicano Pablo Lyle por homicidio involuntario, antes de saber su sentencia rompió en llanto y le pidió perdón a Mercedes, esposa del señor Hernández.

Lyle detalló que desde lo sucedido no tiene la mente tranquila y que el episodio lo seguirá toda su vida, cabizbajo y entre lágrimas le dedicó unas palabras a la pareja de la víctima.

“Me acecha cuando me voy a dormir en la noche y sigue ahí cuando me levanto. Yo nunca quise que esto sucediera, nunca, en sueños más alocados, me pude imaginar que algo como esto pudiera pasar, que se perdiera una vida y muchas otras fueran afectadas, en una cuestión de segundos, con un solo golpe", dijo el actor.

“Quiero decirle a la esposa de Hernández, Mercedes, desde lo más profundo que lo siento. Esto no fue nada en contra del señor Hernández, puedo decir que he aprendido de esto y me imagino que los demás también han aprendido de esto”, mencionó Pablo.

