PAN: Denuncia que funcionarios y brigadistas de Morena podrían enfrentar cargos

Diputados locales y federales del PAN, además de legisladores del PRD y PRI denunciaron a la Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y la candidata de Morena de esa entidad ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para aclarar cuanto han gastado para mantener a 475 brigadistas de este partido en diferentes hoteles, además de pagar su alimentación para que realicen labor en esta ciudad a favor la abanderada guinda.

Los diputados señalaron que estiman un costo de 11 millones de pesos que no se han reportado en los gastos de campaña de la abanderada guinda, y que de encontrarse culpables, al menos 50, y hasta 475 brigadista de la CDMX y otros estados se quedarían sin trabajo, además de tener problemas con la justicia.

El diputado panista, Enrique García López señaló a nombre de los presentes que tienen identificado hoy en día la presencia de 475 personas que presuntamente vienen a apoyar la campaña de Nora Ruvalcaba Gámez hospedados en 11 hoteles en el estado de Aguascalientes.

“Tenemos certeza y que está acreditado con fe notarial. Y que presumimos son funcionarios públicos de otras dependencias de otros estados y por supuesto de otras alcaldías de la Ciudad de México”, dijo.

Quique Galo hizo referencia a un video del reportero local Mario Luis Ramos Rocha en el que brigadistas del partido en cuestión no distinguen que son partido y gobierno, ofreciendo beneficios a la ciudadanía a cambio del voto. En este sentido también dijo que en la entidad se percibe la oleada de personas de otros estados, identificando la presencia de 475 al día de hoy, hospedadas en 11 hoteles para apoyar a la candidata morenista, ambas situaciones cuentan con fe notarial.

“Alguien que es de Aguascalientes o lugares de entidades vecinas que pueden desplazarse quizá en 40 minutos, no necesita hospedarse en un hotel” dijo el diputado Quique Galo, al tiempo que señaló que esto representa un costo de 2.5 a 3.5 millones de pesos con recursos de los que no se conoce su procedencia y no están siendo reportados por la campaña de la candidata de Morena.

"En Aguascalientes estos funcionaros públicos no vienen a pedir el voto para los candidatos de Morena. Estas personas están viniendo a amedrentar, a condicionar los programas sociales del gobierno federal a cambio de que voten por el partido en el poder federal. Tenemos acreditado por lo menos la presencia de diputados federales, regidores, funcionarios de primer nivel de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y de algunas otras alcaldías en el país, en donde están financiando esta propaganda, estas brigadas, que lo que están haciendo en Aguascalientes es alterar el orden público y La Paz y la tranquilidad.

"Lo que estamos reclamando es por qué Claudia Sheimbaum está financiando la campaña de Nora Ruvalcaba”, agregó.