Paseo Nocturno en Bici Día de Muertos 2025 CDMX: Ruta, horario y actividades

La Ciudad de México se prepara para una de las celebraciones más esperadas del año: el Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025. Este evento gratuito, organizado por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y el programa Muévete en Bici, invita a ciclistas, patinadores, corredores y peatones a unirse a un recorrido lleno de tradición y color.

Es organizado por SEMOVI y Muévete Bici. / iStock

¿Cuándo y a qué hora es el Paseo Nocturno de Día de Muertos?

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Horario: De 19:00 a 23:00 horas

Lugar de incio: Paseo de la Reforma

Distancia total: 19 kilómetros.

El evento será el próximo 25 de octubre. / @ClaraBrugadaM

¿Qué esperar del evento?

Durante cuatro horas, las calles de la capital se llenarán de bicicletas y patines decorados con flores de cempasúchil, papel picado y figuras de catrinas y catrines. Familias enteras y mascotas también participarán, rindiendo homenaje a nuestros difuntos en un ambiente festivo y lleno de música. El recorrido conecta dos de los puntos más emblemáticos de la ciudad: Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, ofreciendo una experiencia visual única.

El recorrido conecta dos de los puntos más emblemáticos de la CDMX. / X: @turismocdm

Actividades y recomendaciones

Actividades culturales y recreativas: La SEMOVI ha anunciado que habrá diversas actividades durante el evento. Se recomienda estar al pendiente de las redes sociales de @MiBiciCDMX y @MuéveteEnBiciCDMX para más detalles.

Disfraces y decoración: Aunque el tema es libre, se sugiere incluir elementos tradicionales como flores de cempasúchil, calaveras, trajes de catrina y catrín.

Seguridad: Es importante usar casco, luces en la bicicleta y seguir las indicaciones del personal de tránsito y voluntarios durante el recorrido.

Llegada anticipada: Se recomienda llegar desde las 18:00 horas para disfrutar del ambiente y encontrar tu punto de partida sin contratiempos.

Este Paseo Nocturno promete ser una experiencia inolvidable. / iStock

Consejos para disfrutar al máximo

Fotografía: El evento ofrece múltiples oportunidades para capturar momentos únicos. No olvides tu cámara o teléfono móvil.

Compañía: Es una excelente ocasión para compartir con amigos, familiares o incluso mascotas.

Recorrido: Puedes optar por realizar el recorrido completo o unirte en algún tramo del mismo.

Este Paseo Nocturno promete ser una experiencia inolvidable, combinando deporte, cultura y tradición en una noche mágica. ¡No faltes!