Peso Pluma y Kenia Os se convierten en Tommy Lee y Pamela Anderson

Peso Pluma hizo una colaboración con Kenia Os, donde a ritmo de reguetón hacen un homenaje a Pamela Anderson y Tommy Lee, pues el título de la canción tiene el nombre de la expareja.

Y a unas hora del estreno del video en YouTube de ‘Tommy & Pamela’, ya tienen más de un millón de reproducciones y buenos comentarios por parte de los seguidores al verlos juntos.

“Mis papás, todo lo que tocan se vuelve oro”, “Tremenda química de estos dos”, “Primera vez que siento eso con una colaboración”, “Los que somos plumistas y keninis estamos gozando esta colab” y “Solo necesitaba esas dos sonrisas juntas para continuar”, fueron parte de los comentarios.

¿Que dice la canción de ‘Tommy & Pamela’?

El video de ‘Tommy & Pamela’ hace referencia a la actriz de actriz de ‘Guardianes de la Bahía’ y a su exesposo, el músico Tommy Lee de Mötley Crüe, quienes fueron muy polémicos por los altibajos que vivieron mientras estuvieron juntos.

Las imágenes muestran a los cantantes con una vestimenta muy parecida a la que usaba la expareja cuando andaban en la década de los 90.

Pero mejor checa lo que dice la canción y ponte a cantar con el tema del nuevo disco de Doble P llamado ‘Éxodo’:

Mami déjame entrar,

en panticitos yo te quiero sensual

pa' que roze toda la noche, dale vamos a perrear.

Que la cadenas no nos dejen de brillar, mala fama, buena vida.

Contando los chavos,

en el garage no me caben los Lambos,

la 40 diamantado, que tengo clanes,

ando en todos lados.

Como Pablo y Gustavo, tengo caletas con los billetes guardados,

dicen las Barbies que es un ambiente pesado,

que es mucho dinero, que cómo le hago.

Los dos sabemos que está mal,

nos perderemos un ratito pa' fumar.

Escondidita ella me ve,

no es la oficial y no nos decimos bebé.

Los dos sabemos que está mal

nos perderemos un ratito pa' fumar.

Escondidita ella me ve,

no es la oficial y no nos decimos bebé.

Hoy nos ponemos freaky,

6+9, repeat,

y terminamos bellaqueando un perreo contra la pared.

Soy la fresa de tu Martini,

que esta noche estoy greedy

y no llevo más que sudor de Chanel.

5AM y yo encima de ti,

brillan mis pendientes de Tiffany.

Nos parkeamo’ pa hacerlo en el backseat,

que esta noche yo estoy puesta pa' ti.



