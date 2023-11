“Siempre fui muy golosa. Fui infiel”: María José

No tiene ni una semana que estábamos festejando con María José sus bodas de porcelana (20 años), cuando ahora la cantante nos sorprendió al revelar que siempre ha sido infiel.

En una entrevista para el programa 'Anetteando' conducido por Anette Cuburu, la cantante fue cuestionada si alguna vez había sido infiel con sus parejas, a lo que La Josa dijo que en muchas ocasiones.

“Ah, claro, mil veces. O sea, yo siempre fui muy golosa. Fui infiel, pero siempre fui leal. En el momento sentí que esa infidelidad ya empezaba a repercutir en mis emociones, decía: ‘bye, no te hagas pend...’”, declaró.

Entregaba todo a la primera

La intérprete de 'No Soy una Señora' continuó explicando que incluso tenía en encuentros de una noche, pero de pronto entregaba el “tesorito” a la primera e, incluso, también el “corazón”.

“Casi siempre entregaba, aparte del tesorito, ¡el corazón!”, aseveró al detallar que más joven fue muy noviera.

Saca de onda sus declaraciones

La entrevista que le hicieron a María José dejó muchas dudas a sus seguidores, pues no les cuadraba el “ser leal” con sus novios y que a la vez los engañaba, por lo que le pidieron explicar sus palabras.



“¿Qué? ¿Fui infiel pero siempre fui leal? ¿O sea cómo? No ma… por eso es importante el ácido fólico durante la gestación” o “No se puede ser infiel y leal al mismo tiempo, es contradictorio, sé que no es lo mismo, pero van tomadas de la mano y se trata de valores y principios”, fueron parte de los reclamos.

