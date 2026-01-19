Simicarreras recaudan 9 mdp para cuidado del medioambiente

Las Simicarreras, iniciativa del presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor y CEO de Farmacias Similar, Víctor González Herrera, recaudaron más de nueve millones de pesos en 2025 para impulsar tres proyectos interesados en la protección de la flora y fauna de México.

Este monto fue posible gracias a los miles de participantes de cada competencia, que contribuyeron con sus inscripciones, y a la donación aportada por Farmacias Similares, la cual fue igual a la cifra recaudada en cada una de las Simicarreras.

Para Víctor González Herrera, la salud integral también implica el cuidado y protección del entorno que habitamos diariamente, de ahí la importancia de este tipo de iniciativas.

Simicarrera

Las Simicarreras surgieron en 2007 bajo una idea: correr con causa. En un principio, el interés estuvo enfocado en causas sociales, pero, desde 2026, el esfuerzo cambió a la conservación natural.

Esta idea nació de la inquietud de Víctor González Herrera, quien a través de SíMiPlaneta, se comprometió con el cuidado del medioambiente y la preservación de especies en peligro de extinción.

¿Qué proyectos medioambientales apoyó Víctor González Herrera?

En 2025, Farmacias Similares entregó 1.9 millones de pesos a la asociación Ponterra México para impulsar la reforestación en la región Totonaca-Huasteca en Puebla, así como fortalecer un banco de semillas nativas para recuperar el hábitat del oso hormiguero. Este apoyo fue resultado de la décima sexta edición de la Simicarrera en Puebla donde participaron alrededor de cuatro mil corredores.

Otro de los proyectos que Víctor González Herrera apoyó el año pasado fue el Fideicomiso ProBosque de Chapultepec, el cual recibió 5.6 millones de pesos para crear un Centro Ambiental de Economía Circular, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec.

El objetivo es transformar los desechos naturales en composta, fertilizantes y fungicidas. Para este proyecto, el dinero se recaudó con lo generado por la décima octava edición de la Simicarrera capitalina en Paseo de la Reforma donde acudieron 10 mil personas.

También, la Universidad Autónoma de Nuevo León recibió 1.8 millones de pesos para proyectos de conservación de peces endémicos en peligro de extinción en Monterrey. Los recursos se generaron a partir de los 3 mil 500 corredores que participaron en la décima edición de la Simicarrera Monterrey del 9 de noviembre y la donación de Farmacias Similares.

La primera simicarrera del 2026

Para 2026, el presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor y CEO de Farmacias Similar, Víctor González Herrera, ya tiene su primer objetivo: apoyar a Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (SENDAS, A.C.) en Veracruz.

Para ello, celebrará la tercera edición de la Simicarrera Veracruz dónde se espera la participación de 2 mil 500 corredores el próximo 22 de febrero de 2026. En esta ocasión, los fondos se destinarán a la preservación del hábitat del chivizcoyo, ave endémica en peligro de extinción.