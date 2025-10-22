Sistema Cutzamala: Estas alcaldías y municipios recibirán más agua

Después de meses de niveles bajos en sus presas, el Sistema Cutzamala registra un incremento en su capacidad de suministro de agua, beneficiando a millones de habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México.

El Sistema Cutzamala registra un incremento en su capacidad de suministro de agua. / Conagua

¿Qué tan lleno está el Cutzamala??

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 20 de octubre de 2025, el nivel de almacenamiento del Sistema Cutzamala alcanzó el 96.8%, equivalente a 757.44 millones de metros cúbicos de agua. Este aumento ha permitido elevar el caudal de agua potable suministrado a la región, pasando de 10.7 metros cúbicos por segundo (m³/s) a 15.7 m³/s.De este total, 9.4 m³/s se destinan a la Ciudad de México y 6.3 m³/s al Estado de México, beneficiando a aproximadamente 5 millones de habitantes.

Este incremento beneficiará a los habitantes de CDMX y Edomex. / iStock

Municipios y alcaldías beneficiadas

Gracias a este incremento, las siguientes 15 municipios del Estado de México y 13 alcaldías de la Ciudad de México han recibido un mayor suministro de agua:

15 municipios del Edomex y 13 alcaldías de la CDMX se verán beneficiadas. / iStock

Municipios del Estado de México:

Acolman Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Izcalli Ecatepec de Morelos Huixquilucan Lerma Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Ocoyoacac Tecámac Tlalnepantla Toluca Tultitlán

Este incremento en el suministro se debe a la recuperación de los niveles de almacenamiento en las presas que conforman el Sistema Cutzamala. / iStock

Alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Factores que contribuyeron

Este incremento en el suministro se debe a la recuperación de los niveles de almacenamiento en las presas que conforman el Sistema Cutzamala, impulsada por las lluvias de la temporada de ciclones 2025. Las principales presas, como El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, han alcanzado niveles de llenado superiores al 95%, lo que ha permitido reestablecer el caudal de agua potable a niveles óptimos