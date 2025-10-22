Sistema Cutzamala: Estas alcaldías y municipios recibirán más agua

Después de meses de niveles bajos en sus presas, el Sistema Cutzamala registra un incremento en su capacidad de suministro de agua, beneficiando a millones de habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México

Sistema Cutzamala: Estas alcaldías y municipios recibirán más agua
El aumento beneficia a los habitantes de 13 alcaldías de la Ciudad de México y a 15 municipios del Estado de México | Pixabay
Laura Reyes Medrano
22 de Octubre de 2025

Después de meses de niveles bajos en sus presas, el Sistema Cutzamala registra un incremento en su capacidad de suministro de agua, beneficiando a millones de habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México.

El Sistema Cutzamala registra un incremento en su capacidad de suministro de agua. / Conagua
El Sistema Cutzamala registra un incremento en su capacidad de suministro de agua. / Conagua

¿Qué tan lleno está el Cutzamala??

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 20 de octubre de 2025, el nivel de almacenamiento del Sistema Cutzamala alcanzó el 96.8%, equivalente a 757.44 millones de metros cúbicos de agua. Este aumento ha permitido elevar el caudal de agua potable suministrado a la región, pasando de 10.7 metros cúbicos por segundo (m³/s) a 15.7 m³/s.De este total, 9.4 m³/s se destinan a la Ciudad de México y 6.3 m³/s al Estado de México, beneficiando a aproximadamente 5 millones de habitantes

Este incremento beneficiará a los habitantes de CDMX y EDOMEX. / Pixabay
Este incremento beneficiará a los habitantes de CDMX y Edomex. / iStock

Municipios y alcaldías beneficiadas

Gracias a este incremento, las siguientes 15 municipios del Estado de México y 13 alcaldías de la Ciudad de México han recibido un mayor suministro de agua:

15 municipios del Edomex y 13 alcaldías de la CDMX se verán beneficiadas. / iStock
15 municipios del Edomex y 13 alcaldías de la CDMX se verán beneficiadas. / iStock

Municipios del Estado de México:

  1. Acolman

  2. Atizapán de Zaragoza

  3. Coacalco

  4. Cuautitlán Izcalli

  5. Ecatepec de Morelos

  6. Huixquilucan

  7. Lerma

  8. Naucalpan de Juárez

  9. Nezahualcóyotl

  10. Nicolás Romero

  11. Ocoyoacac

  12. Tecámac

  13. Tlalnepantla

  14. Toluca

  15. Tultitlán

Este incremento en el suministro se debe a la recuperación de los niveles de almacenamiento en las presas que conforman el Sistema Cutzamala. / iStock
Este incremento en el suministro se debe a la recuperación de los niveles de almacenamiento en las presas que conforman el Sistema Cutzamala. / iStock

Alcaldías de la Ciudad de México:

  1. Álvaro Obregón

  2. Azcapotzalco

  3. Benito Juárez

  4. Coyoacán

  5. Cuajimalpa

  6. Cuauhtémoc

  7. Gustavo A. Madero

  8. Iztacalco

  9. Iztapalapa

  10. Magdalena Contreras

  11. Tlalpan

  12. Venustiano Carranza

  13. Xochimilco

Factores que contribuyeron

Este incremento en el suministro se debe a la recuperación de los niveles de almacenamiento en las presas que conforman el Sistema Cutzamala, impulsada por las lluvias de la temporada de ciclones 2025. Las principales presas, como El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, han alcanzado niveles de llenado superiores al 95%, lo que ha permitido reestablecer el caudal de agua potable a niveles óptimos

TE PUEDE INTERESAR

Lluvias dejan 78 personas muertas en México

Contra | 22/10/2025

Lluvias dejan 78 personas muertas en México
Billboard Latin Music Awards 2025: fecha, hora y todo lo que debes saber sobre la ceremonia

Contra | 22/10/2025

Billboard Latin Music Awards 2025: fecha, hora y todo lo que debes saber sobre la ceremonia
Niegan visa a Luisito Comunica y no podrá asistir al Festival de la Caca de Vaca

Contra | 22/10/2025

Niegan visa a Luisito Comunica y no podrá asistir al Festival de la Caca de Vaca
Te recomendamos
Niegan visa a Luisito Comunica y no podrá asistir al Festival de la Caca de Vaca
Tendencias

LO ÚLTIMO

 