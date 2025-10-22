Sistema Cutzamala: Estas alcaldías y municipios recibirán más agua

Después de meses de niveles bajos en sus presas, el Sistema Cutzamala registra un incremento en su capacidad de suministro de agua, beneficiando a millones de habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México.
¿Qué tan lleno está el Cutzamala??
Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 20 de octubre de 2025, el nivel de almacenamiento del Sistema Cutzamala alcanzó el 96.8%, equivalente a 757.44 millones de metros cúbicos de agua. Este aumento ha permitido elevar el caudal de agua potable suministrado a la región, pasando de 10.7 metros cúbicos por segundo (m³/s) a 15.7 m³/s.De este total, 9.4 m³/s se destinan a la Ciudad de México y 6.3 m³/s al Estado de México, beneficiando a aproximadamente 5 millones de habitantes.
Municipios y alcaldías beneficiadas
Gracias a este incremento, las siguientes 15 municipios del Estado de México y 13 alcaldías de la Ciudad de México han recibido un mayor suministro de agua:
Municipios del Estado de México:
Acolman
Atizapán de Zaragoza
Coacalco
Cuautitlán Izcalli
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Lerma
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Ocoyoacac
Tecámac
Tlalnepantla
Toluca
Tultitlán
Alcaldías de la Ciudad de México:
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
Factores que contribuyeron
Este incremento en el suministro se debe a la recuperación de los niveles de almacenamiento en las presas que conforman el Sistema Cutzamala, impulsada por las lluvias de la temporada de ciclones 2025. Las principales presas, como El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, han alcanzado niveles de llenado superiores al 95%, lo que ha permitido reestablecer el caudal de agua potable a niveles óptimos