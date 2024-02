¿Tienes idea si eres parte de las generaciones que tal vez no tengan una pensión?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que presentará una iniciativa de reforma para garantizar una vejez digna para las futuras generaciones. Esto ha generado un debate sobre las pensiones en el país.

El sistema de pensiones en México ha cambiado, ahora cada trabajador es responsable de administrar su propia cuenta de pensión y tomar decisiones sobre cómo invertir su dinero. Esto ha generado incertidumbre y preocupación entre los jóvenes, ya que no saben cuánto dinero recibirán al momento de su retiro y temen que las Afores no generen suficientes rendimientos para garantizar una pensión digna. Los trabajadores cerca de la edad de retiro también se ven afectados, ya que muchos no pudieron ahorrar lo suficiente debido a salarios bajos o periodos de desempleo, lo que los deja en riesgo de recibir una pensión insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

El sistema de pensiones en México tuvo que ser ajustado debido al envejecimiento de la población. Antes, el plan se basaba en un modelo en el que los trabajadores jóvenes podían respaldar a los pensionados, pero esto ya no era sostenible debido al aumento en la esperanza de vida y al cambio hacia el emprendimiento o empleo informal. Como resultado, los recursos disponibles para las pensiones disminuyeron y fue necesario encontrar una solución para evitar una crisis financiera.

¿ Qué generaciones ya no contarán con pensión para su futuro ?

En un intento de reducir la carga del IMSS, que antes se encargaba de las pensiones, se establecieron las Afores según la Ley del Seguro Social. Con este cambio, las pensiones dejaron de ser grupales y los trabajadores ahora son responsables de ahorrar individualmente. Por lo tanto, las generaciones millennials (nacidos entre 1981-1996) y centennials (nacidos entre 2000 y 2015) no contarán con un sistema de pensiones.