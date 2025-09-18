VIDEO: Estudiantes del Cetis 78 de Altamira dan golpiza a su director

Imágenes impactantes circulan en redes sociales sobre la brutal golpiza que estudiantes del Cetis 78 de Altamira le propinaron al director del plantel, Julio César Barrón, a quien acusan de presunto acoso sexual contra alumnas.

Todo ocurrió durante la tarde del pasado miércoles 17 de septiembre, cuando estudiantes del plantel ubicado en Tampico Altamira, en el estado de Tamaulipas, convocaron a una protesta pacífica para exigir la destitución del director, a quien también señalan por una supuesta represión generalizada hacia la comunidad estudiantil.

“En nuestro plantel se nos persigue por el largo del cabello, mientras se ignoran denuncias más graves: voces de alumnas que hablan de insinuaciones indebidas, voces de maestros que han sido hostigados y hasta amenazados por alzar la voz”,

se lee en un mensaje publicado en el grupo de WhatsApp Quemados Cetis #78.

El director Julio César Barrón dijo que atendería las denuncias de la comunidad/X

De protesta pacífica a violencia extrema

Aunque el plan era mantener una manifestación ordenada, los ánimos se desbordaron cuando el director Julio César Barrón apareció en las instalaciones. Frente a un grupo de alumnos aseguró que atendería las denuncias, pero lo hizo en un tono que fue percibido como prepotente.

“Voy a atender todo lo que se acaba de manifestar, apegado al manejo escolar”,

dijo el director, al tiempo que alertaba que afuera del plantel había policías estatales y pedía a los alumnos y padres de familia no acercarse.

Los estudiantes lanzaron objetos hacia el director que corrió a esconderse/X

Sin embargo, el mensaje enfureció aún más a los jóvenes, quienes comenzaron a lanzarle objeto como botellas con agua, a gritarle e insultarlo.

Lo acorralaron y golpearon

Pese a intentar refugiarse en su oficina, circulan videos donde se muestra cómo Julio César Barrón intenta salir del plantel, pero es brutalmente golpeado por estudiantes que le dan puñetazos, patadas, empujones e incluso escupitajos.

La agresión sólo se detuvo cuando maestros y algunos alumnos intervinieron para rescatarlo y sacarlo corriendo del plantel, donde finalmente abordó un vehículo y se marchó.

“Altamira”:

Porque el director del CETIS 78, Julio César Barrón Morales, fue agredido por alumnos durante una protesta en el plantel donde se le acusaba de acoso hacia alumnas. pic.twitter.com/Q3nfhKzlAD — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 18, 2025

Gobierno suspende clases e investiga

La Vocería del Gobierno del Estado de Tamaulipas informó que las clases fueron suspendidas temporalmente en el Cetis 78 y se abrió una investigación oficial para determinar las causas del estallido violento, originado —según versiones— por un acoso constante hacia estudiantes por parte del director.