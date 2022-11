Dinamarca analiza salirse de la FIFA por polémica del brazalete One Love

Se quieren separar de la FIFA. Tras no poder mostrar su apoyo a los derechos humanos con el brazalete ‘One Love’, Dinamarca ha informado que está valorando pedir a la UEFA su retirada general de la FIFA con las otras seis naciones afectadas por la polémica del apoyo a la comunidad LGBT+ y a los Derechos Humanos.

Así lo han informado Jakub Jensen y Jasper Moller, CEO y presidente, respectivamente, de la Federación Danesa de Futbol. “No es una decisión que se haya tomado ahora. Hace tiempo que lo tenemos claro. Lo hemos estado discutiendo en la región nórdica desde agosto”, informó Moller este miércoles.

Asimismo, señaló que se tiene que crear una estrategia con los demás países para que no vuelva a pasar lo que está sucediendo en Qatar con el brazalete One Love, donde también Alemania ya mostró su preocupación al respecto.

“Lo hemos vuelto a pensar ahora. Me imagino que puede haber desafíos si Dinamarca se va sola. Tenemos que pensar en la cuestión de cómo restaurar la confianza en la FIFA. Debemos evaluar lo que ha sucedido y luego debemos crear una estrategia, también con nuestros colegas nórdicos”.

Jakub Janses explicó cómo fue que se enteraron de la sanción que habrá si ocupan el gafete con la bandera del arcoíris. “El 21 de noviembre Inglaterra solicitó una reunión de emergencia con la FIFA, que vino al hotel inglés. La FIFA dijo que al menos sacaría una tarjeta amarilla a quien saliera con el brazalete.

“Se ha discutido si existe una base legal para sacar una tarjeta amarilla por eso, y la hay. La sanción pudo ser tarjeta amarilla, que el capitán no hubiera entrado al capo o que le pusieran otra sanción”.

Finalmente, dejaron el mensaje que no ayudaran a la reelección de Gianni Infantino como presidente del máximo organismo de futbol. “Hay elecciones presidenciales en la FIFA. Hay 211 países en la FIFA y tengo entendido que el presidente actual tiene declaraciones de apoyo de 207 países. Dinamarca no está entre esos países y no lo vamos a estar”.

A pesar de que Dinamarca y su capitán, Christian Erikssen no pudieron utilizar el gafete ‘One Love’, la primer ministra de Dinamarca, Helle Schimdt, sí utilizó un vestido con las mangas en colores de la bandera de arcoíris.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLAUDIA SHEINBAUM CELEBRÓ LA ATAJADA DE MEMO OCHOA: 'TE QUIERO MUCHO'