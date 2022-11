Gerardo Martino: "Nos encerraremos, concentraremos y elegiremos a los mejores para Polonia"

Para Gerardo Martino el tropiezo ante Suecia a seis días del debut en la Copa del Mundo de Qatar fue provechosa, pues el estratega argentino consideró que hay mucha similitud con Polonia así que podrán sacar buenas conclusiones del tropiezo en Girona.

“Mucho del partido con Polonia tal vez con otro formato táctico, pero lo que vimos esta noche fue a un rival que te cobra los errores de salida, un rival decisivo que sale rápido a contragolpe, no me imagino un partido tan distinto al de hoy y hay que tener mucho cuidado y no perder pelotas en lugares incómodos”, comentó el Tata posterior al partido.

“No hay nada más que yo tenga que decir, las cosas se resuelven de las puertas para adentro, así ha sido los 4 años y es lo mismo que voy a hacer ahora, nos encerraremos, concentraremos y elegiremos a los mejores para ese partido contra Polonia”, agregó el argentino.

Con el partido ante los europeos la Selección da por finalizada su estadía en Girona, España y durante el día estará viajando a tierras mundialistas y alcanzar así al representativo argentino que ya concentra en Qatar.

"Con estos partidos se buscó estar a punto tanto en nivel colectivo como en el individual, probablemente estos partidos hayan servido más para el tema individual que el colectivo porque hemos cambiado bastante las formaciones, pero con la misma ilusión de siempre", finalizó Gerardo Martino.

