Martino previo al debut del Tri: 'Noto un gran compromiso y eso nos ilusiona mucho'

La Selección Mexicana debuta en la Copa del Mundo con un extraño pesimismo sobre ella. Sin embargo, el Tata Martino se sinceró con RÉCORD y aseguró que existe una gran ilusión en él y sus 26 elegidos para comenzar con el pie derecho en el Grupo C.

“Sí, claro, porque además es el acontecimiento más importante del futbol mundial y poder estar ahí, poder ir a competir siempre es emocionante, genera ilusión y claro que cuando uno empieza un proceso lo ve muy lejos y hay que ver cómo se desarrollan esos cuatro años, y ahora estamos a nada de comenzar nuestra ilusión en la Copa del Mundo, así que claro que estamos muy contentos. Noto a los jugadores con un gran compromiso y eso a todos nos ilusiona mucho”, dijo Martino.

En esa misma línea, Gerardo Martino considera que aunque el panorama luge complicado, México se puede permitir soñar con lograr el resultado que tanto anhela.

“Estamos conscientes de que no está nada escrito (quinto partido) y eso nos alimenta la ilusión, fundamentalmente ver a los jugadores”, explicó.

De cualquier forma, Martino señaló que sin importar el resultado que obtenga México en Qatar, su continuidad dependerá de muchos otros factores.

“El quinto partido no garantiza nada en cuanto a nosotros, pero no por lo que digan afuera, sino por lo que nosotros veamos. Yo renuncié a Paraguay habiendo jugado la Final de la Copa América y cualquiera hubiera dicho ‘seguimos’, pero me fui porque lo que vi no me gustaba. A mí no me determina el de afuera en qué momento se corta esto”, finalizó.

México vs Polonia Estadio: 974 10:00 hrs (tiempo del centro de México) Transmisión: TV Azteca / TUDN Árbitro: Chris Beath

