Dominik Livakovic es sin lugar a duda uno de los mejores porteros en Qatar 2022, pues sus atajadas en las tandas de penales han llevado a Croacia hasta las Semifinales en donde se verán las caras con Argentina.

Aunque el portero ha mostrado una seguridad envidiable en los momentos cumbre de la Copa del Mundo, no siempre fue así y esto se reveló en un video que se ha viralizado en redes sociales. En donde se ve a Luka Modric motivar, charlar y guiar a su compañero para que hoy se muestre como el monstruo que es en la portería.

El fragmento de esta charla se dio en el 2021, cuando Croacia estaba contra la pared y parecía que no calificaría al Mundial, por lo que Modric motivó a su compañero.

"No te veo progresar con el seleccionado. Irradias mucha incertidumbre y eso se transmite al equipo. ¿Por qué no puedes cometer errores? Todos lo hacemos. Creo que tu problema es el miedo a cometerlos"

"No te estaría diciendo esto si no me preocuparas.. ¿Quién no comete errores? Por favor, nómbrame una persona. No llegué aquí por miedo. Solo empeora las cosas. Mira, eres un gran arquero. ¿Tú sabes eso, verdad?", fueron las palabras de Modric hacía el arquero.

UN LÍDER CON TODAS LAS LETRAS: el tremendo mensaje motivacional de Modric a Livakovic, hoy uno de los mejores arqueros de la Copa del Mundo. ¡La fe de Luka puesta en el portero de su Selección! pic.twitter.com/3B23IJpgdP — SportsCenter (@SC_ESPN) December 11, 2022

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTADOS UNIDOS: CASI LA MITAD DE JUGADORES QUERÍAN EXPULSAR A GIO REYNA DE QATAR 2022