Dani Alves tras críticas de estar en el Mundial: 'Si estuviera jugando en el Barcelona esto no pasaría'

El actual jugador de Pumas, Dani Alves respondió a las críticas sobre su partipación en el Mundial Qatar 2022 con la Selección de Brasil.

En conferencia ante los medios, el defensa fue criticado por haber sido convocado por Tite debido a su edad y por no estar jugando regularmente en México.

"Si estuviera jugando en el Barcelona esto no pasaría. En Brasil siempre hay que buscar a alguien para criticarle, como el resto de jugadores están en grandes equipos de Europa, me ha tocado a mí. Mucha gente lo cuestiona por mi edad, porque no esté en mi mejor momento, pero para una Copa del Mundo no hace falta estar bien en el equipo, hay que estar bien en el Mundial y es lo que he hecho desde 2003. Por eso estoy aquí", afirmó Alves.

Dani Alves asegura que a pesar de no estar en su mejor momento tras su desempeño con Pumas, se ganó la convocatoria de Brasil por su trayectoria y lo que ha demostrado siempre

Brasil enfrentará a Camerún en su próximo compromiso, por lo que podría convertirse en el segundo jugador con más internacionalidades en su selección.

