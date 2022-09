Funes Mori: 'Desde hace seis o siete años he demostrado que puedo ir a un Mundial'

Rogelio Funes Mori, delantero de la Selección Mexicana, señaló que lleva seis o siete años haciendo méritos para ser considerado para ir a un Mundial.

Funes Mori explicó en una entrevista con la FIFA que ha sido un futbolista bastante regular, estando siempre en los mejores lugares de su posición y ha trabajado para ser considerado en este caso por México para ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Lo que vengo haciendo hace seis, siete años en Monterrey, destacando de la mejor manera, estar bien físicamente, mentalmente, de futbol ya he demostrado y me tengo que seguir demostrando a mí mismo que tengo que mejorar, para ir necesito seguir haciendo las cosas bien, he demostrado que puedo ir a un mundial, todo dependerá de mi", declaró el futbolista de los Rayados.

Rogelio Funes Mori aseguró que se ha estado preparando y enfocando gran parte de su preparación al tema físico, porque sabe que se va a enfrentar a otro tipo de defensas en la Copa del Mundo.

"He tratado de cambiar mi físico para estar más fuerte, porque sé que en un Mundial te enfrentas a selecciones muy fuertes y tienes que estar muy fuerte”, aseguró el mexicano.

Finalmente, el delantero de los Rayados aceptó que tiene una sensación linda por enfrentar a Argentina, país donde nació, pero que defenderá los colores de México.

