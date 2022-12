Gregg Berhalter sobre el juego contra Países Bajos: 'Hemos preparado el partido desde hace 11 meses'

Gregg Berhalter destacó que lleva preparando 11 meses el duelo ante los Países Bajos en los Octavos de Final de Qatar 2022. Además, el estratega estadounidense confesó que su estilo de juego está inspirado en el esquema del equipo neerlandés.

“Sí, hemos visto todos sus partidos desde hace 11 meses. Tuvimos múltiples personas viendo los partidos en varios ángulos presencialmente. Me presentaron la presentación después del partido (victoria 1-0) contra Irán. Estamos afrontando esta etapa final del torneo con el enfoque de un partido a la vez. A estas alturas, todo hace la diferencia”, destacó Berhalter.

El director técnico de 49 años aprovecho para señalar que su estilo de juego está influenciado por lo que aprendió en su estancia como jugador en los Países Bajos (1994-2000): “Países Bajos ha influido totalmente en mí, he aprendido muchísimo. Me di cuenta, estando ahí, que es muy común tener un debate con los jugadores después de los entrenamientos

. A la gente le encanta discutir el fútbol, fue una gran época para mí. Cuando llegué a Países Bajos desde la universidad no estaba preparado para ese nivel. Si no hubiera estado en Países Bajos, no tendría ese contexto para formar mis ideas de fútbol”. Dentro de los múltiples conocimientos que aprendió en este país, Gregg Berhalter destacó los siguientes: "La ocupación de espacios, triángulos, asociaciones.

Querían los pases no al espacio, sino al pie. Si le das el balón al pie contrario o hacia el perfil equivocado te gritaban. Había muchas cosas que desconocía de mi época universitaria cuando llegué allá. El juego posicional es la esencia; el cómo alargan la cancha era una clave”.

Ahora el timonel estadounidense tendrá su prueba de fuego ante un Louis Van Gaal que ve a Estados Unidos como un rival complicado: “Es una escuadra enérgica, muy fuerte, es difícil para cualquier oponente. Estados Unidos ha demostrado tener un excelente equipo, incluso uno de los mejores. Han encontrado su mucho ritmo. Será un partido muy duro, pero no es nada que no podamos superar. No los estoy menospreciando, para nada; creo que son un gran ejemplo de lo que es un buen equipo”.

